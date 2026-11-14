به گزارش خبرنگار مهر، احسان کرم‌زاده شامگاه شنبه در حاشیه ششمین جلسه مدیریت مصرف انرژی استان که با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط و فرمانداران شهرستان‌ها به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست، آخرین وضعیت مصرف گاز طبیعی در بخش‌های خانگی، صنعتی، کشاورزی، اداری و آموزشی بررسی شد.

وی با اشاره به ناترازی سالانه در بخش گاز افزود: با توجه به آسیب‌های واردشده به بخشی از واحدهای تولید گاز کشور در پی تبعات جنگ تحمیلی رمضان، مدیریت مصرف و کنترل ناترازی انرژی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه تداوم فعالیت صنایع و حفظ اشتغال استان از اولویت‌های مدیریت انرژی است، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم با مدیریت بهینه مصرف و کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی مصرف گاز طبیعی، زمینه فعالیت مستمر واحدهای صنعتی را فراهم کنیم و اجازه ندهیم محدودیت انرژی به تولید و اشتغال استان آسیب بزند.

کرم‌زاده از شهروندان خواست با تنظیم دمای منازل روی ۱۸ درجه سانتی‌گراد در مدیریت مصرف گاز مشارکت کنند و گفت: بر اساس آمارهای موجود، با وجود افزایش یک تا یک‌ونیم درجه‌ای میانگین دمای هوا نسبت به مدت مشابه سال گذشته، میزان مصرف گاز در استان همچنان روند افزایشی دارد.

وی هشدار داد: در صورت تداوم این روند، ناچار به اعمال محدودیت در مصرف گاز بخش‌های صنعتی خواهیم شد؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود مردم با رعایت الگوی مصرف و تنظیم دمای منازل، به پایداری شبکه گاز کمک کنند.

تأکید بر رعایت دستورالعمل‌های مصرف انرژی در ادارات

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان همچنین بر ضرورت رعایت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مدیریت مصرف انرژی از سوی دستگاه‌های اداری و آموزشی تأکید کرد و افزود: دستگاه‌ها باید ضوابط ابلاغ‌شده درباره زمان استفاده از سیستم‌های گرمایشی و نحوه مصرف گاز را جدی بگیرند تا نیازی به اعمال محدودیت در بخش‌های صنعتی و کشاورزی نباشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت افزایش تعداد واحدهای دوگانه‌سوز در مرغداری‌ها، نانوایی‌ها و گلخانه‌ها اشاره کرد و گفت: در این جلسه بر توسعه استفاده از سوخت جایگزین در این واحدها تأکید شد و عملکرد استان تاکنون در این زمینه مطلوب بوده است.

کرم‌زاده خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم در هفته‌های آینده تعداد واحدهای مجهز به سامانه دوگانه‌سوز را افزایش دهیم تا در صورت بروز شرایط بحرانی در تأمین انرژی، روند تولید و تأمین کالاهای اساسی و نیازهای سفره مردم با اختلال مواجه نشود.