به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در جلسه هماهنگی برگزاری اجتماع بزرگ مردم زنجان در شامگاه چهارشنبه ۲۷ آبان ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، افزود: این اجتماعات جلوه همبستگی ملی مردم ایران است و نشان می‌دهد که مردم در لحظات حساس، صرفاً نظاره‌گر و تماشاگر نیستند، بلکه با هر سلیقه و گرایشی نسبت به حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی کشور احساس مسئولیت می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت بازتاب شایسته حضور مردم استان در این اجتماع، افزود: اجتماع ۲۷ آبان باید بازتاب‌دهنده حضور موزاییکی همه بخش‌ها، اقشار و گرایش‌های مختلف جامعه باشد و تنوع اجتماعی مردم در آن به‌خوبی نمایان شود.

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت ماهیت مردمی بودن این اجتماع تصریح کرد: حضور اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی با سلایق و گرایش‌های متنوع باید محور اصلی برنامه‌ریزی‌ها باشد و مراسم به‌گونه‌ای شکل بگیرد که بازتاب‌دهنده مشارکت خودجوش و مسئولانه مردم باشد.

صادقی همچنین پیشنهاد انتشار فراخوان ایده‌های نو و خلاقانه را مطرح کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای برای انعکاس گسترده‌تر و متفاوت این رویداد را ضروری دانست.

وی در ادامه بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف اجرایی و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای برگزاری منظم مراسم تأکید کرد و همکاری دستگاه‌های مسئول و شورای تأمین برای تأمین نظم و امنیت این مراسم را خواستار شد.

استاندار زنجان بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های استان برای فراهم کردن زمینه حضور گسترده و متنوع مردم تأکید کرد تا اجتماع ۲۷ آبان، جلوه‌ای از همبستگی ملی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مردم زنجان باشد.