به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه فرهنگی و مذهبی «فاطمبه(س) راه نجات» همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) برای هفتمین سال متوالی در میدان اجتماعات شهید آیت‌الله رئیسی بیرجند برپا شد و شامگاه شنبه پس از ۱۲ شب میزبان علاقه‌مندان و گروه‌های مختلف مردم بود.

این نمایشگاه که شامگاه ۱۲ آبان با حضور سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور، افتتاح شده بود، با هدف تبیین سیره، جایگاه و مظلومیت حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار شد.

مسئول گروه جهادی «زمینه‌سازان ظهور» بیرجند در آخرین شب برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با مهر اظهار کرد: این حرکت فرهنگی از سال ۱۳۹۹ در امامزادگان باقریه بیرجند آغاز شد و در سال‌های گذشته با تلاش نیروهای جهادی استمرار یافته است.

سیدمحمد حسنی با اشاره به مشارکت حدود ۱۲۰ نفر در برپایی نمایشگاه امسال گفت: این حرکت در نخستین سال فعالیت خود با حضور حدود ۲۰ نفر آغاز شد و اکنون به مجموعه‌ای مردمی و جهادی تبدیل شده است که اعضای آن با عشق و ارادت به حضرت زهرا(س) برای برگزاری این رویداد تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای فراهم کردن مقدمات و دریافت مجوزهای لازم افزود: جهادگران به‌صورت شبانه‌روزی برای آماده‌سازی و برگزاری این برنامه فرهنگی و مذهبی پای کار بودند.

مسئول گروه جهادی «زمینه‌سازان ظهور» بیرجند با بیان اینکه ارتقای فضای نمایشگاه از نظر مساحت و محتوای معنوی از برنامه‌های هر سال برگزارکنندگان بوده است، خاطرنشان کرد: تلاش کرده‌ایم شرایطی فراهم شود تا بازدیدکنندگان فرصت بیشتری برای آشنایی با سیره و جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) داشته باشند.