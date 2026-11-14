به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی شنبه شب در نشست با تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های مرکز استان با اشاره به همراهی دانشگاهیان در شرایط دشوار کشور، افزود: دانشجویان در کنار مردم و دستگاه‌های اجرایی پای کار هستند و این ظرفیت ارزشمند باید در مسیر پیشرفت استان و حل مسائل مختلف نیز به میدان بیاید.

وی همچنین از اجرای طرح «مدیران فردا» برای شناسایی ۵۰۰ استعداد زیر ۳۰ سال خبر داد و خاطرنشان کرد: دانشجویان و فارغ‌التحصیلان نیز می‌توانند در این طرح حضور داشته باشند تا زمینه پرورش و به‌کارگیری نیروهای توانمند جوان در مسئولیت‌های تخصصی و مدیریتی فراهم شود.

استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت پیوند دانشگاه و بازار کار نیز تأکید کرد و افزود: باید زمینه حضور دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، در فعالیت‌های تخصصی و اقتصادی فراهم شود تا ضمن کسب تجربه، از توان علمی آنان در پاسخگویی به نیازهای بخش خصوصی و تولید استفاده شود.

رحمانی همچنین دانشگاه‌ها را ظرفیتی مهم برای حل مسائل اجرایی و تخصصی استان دانست و اضافه کرد: امکانات آزمایشگاهی، پژوهشی و علمی مراکز دانشگاهی باید بیش از گذشته فعال شود و دستگاه‌های اجرایی نیز نیازهای خود را برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به دانشگاه‌ها معرفی کنند.

وی بر تقویت ارتباط مستمر استانداری با تشکل‌های دانشجویی تأکید کرده و افزود: مدیریت استان برای اعتماد به جوانان، واگذاری مسئولیت و حمایت از فعالیت‌های آنان آمادگی دارد و انتظار می‌رود دانشجویان نیز با عبور از مطالبه‌گری صرف، در مسیر حل مسائل و ساخت آینده آذربایجان‌غربی نقش‌آفرینی کنند.

در این نشست، دبیران و فعالان تشکل‌های دانشجویی، فرماندهان حوزه‌های بسیج دانشجویی و نمایندگان بخش‌های فرهنگی، سیاسی و تشکیلاتی، همچنین کانون‌ها و هیئت‌های مذهبی دانشگاه‌های استان، به بیان مطالبات، پیشنهادها و مسائل موردنظر خود پرداخته و موضوعات مختلف حوزه دانشگاه و جامعه را مطرح کردند.

رحمانی نیز با شنیدن دیدگاه‌ها و دغدغه‌های دانشجویان، به پرسش‌ها و مسائل مطرح شده پاسخ داده و در فضایی صمیمی و تعاملی با حاضران به گفت‌وگو پرداخت.

دانشجویان حاضر در این نشست نیز از حضور استاندار آذربایجان‌غربی در جمع دانشگاهیان و فراهم شدن فرصت بیان مستقیم دیدگاه‌ها و مطالبات خود قدردانی کردند.