به کزارش خبرگزاری مهر، آیدین رحمانی در این زمینه با بیان اینکه ۶ دستگاه اتوبوس باقی‌مانده نیز به‌زودی تحویل مدیریت شهری ارومیه می‌شود، اظهار کرد: از مجموع ۲۳ دستگاه اتوبوس جدید، چهار دستگاه ۱۸ متری و سایر اتوبوس‌ها ۱۲ متری هستند.

شهردار ارومیه با قدردانی از حمایت‌های مجموعه مدیریت استان آذربایجان غربی و اعضای شورای اسلامی شهر از برنامه‌های توسعه حمل‌ونقل عمومی، اظهار کرد: ارتقای ناوگان حمل‌ونقل عمومی از اولویت‌های مدیریت شهری است و برنامه‌های اجراشده در این حوزه با هدف تسهیل استفاده شهروندان از وسایل نقلیه عمومی دنبال می‌شود.

رحمانی رضاییه تاکید کرد: با بهره‌گیری کامل از اتوبوس‌های جدید، ظرفیت جابه‌جایی مسافران افزایش می‌یابد و کیفیت خدمات اتوبوسرانی در سطح شهر بهبود خواهد یافت.

ارومیه در سال‌های گذشته با مشکلاتی در زمینه کیفیت اتوبوس‌های درون‌شهری مواجه بوده اس، موضوعی که در کنار توسعه افقی شهر و افزایش نیاز به جابه‌جایی شهروندان، ضرورت تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی را بیش از پیش نمایان کرده است.