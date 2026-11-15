علی انتظارالمهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در جریان بازدید از روند اجرای طرح مرمت و بهسازی آب‌بندان روستای خردمرد شهرستان بابلسر، بر ضرورت رعایت استانداردهای فنی و نظارت مستمر بر مراحل اجرای این پروژه تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش آب‌بندان‌ها در مدیریت منابع آب کشاورزی اظهار کرد: کیفیت اجرای عملیات مرمت و بهسازی، تأثیر مستقیمی بر دوام سازه، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و کاهش تلفات آب دارد و تمامی مراحل پروژه باید بر اساس نقشه‌های مصوب و مشخصات فنی اجرا شود.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: هرگونه تغییر در ابعاد، ترازها و جزئیات اجرایی باید با تأیید دستگاه نظارت انجام شود و پیمانکار موظف است عملیات را مطابق اسناد پیمان و دستورکارهای فنی پیش ببرد.

انتظارالمهدی همچنین بر ضرورت حضور مؤثر مهندسان مشاور در مراحل حساس اجرایی تأکید کرد و گفت: کنترل مستمر کیفیت عملیات، شناسایی و اعلام به‌موقع مغایرت‌ها و جلوگیری از تأیید بخش‌های فاقد انطباق فنی، از مهم‌ترین مسئولیت‌های عوامل نظارتی پروژه است.

وی تجهیز مناسب کارگاه، تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز، هماهنگی میان پیمانکار و مشاور ناظر، رعایت برنامه زمان‌بندی و مستندسازی مراحل پیشرفت عملیات را از دیگر الزامات اجرای مطلوب این طرح برشمرد.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح‌ها صرفاً اصلاح ظاهری سازه نیست، خاطرنشان کرد: آب‌بندان‌ها باید به زیرساخت‌هایی پایدار و قابل اطمینان برای ذخیره و تأمین آب کشاورزی تبدیل شوند تا امکان بهره‌برداری مؤثرتر از منابع آب سطحی فراهم شود.

وی در پایان تصریح کرد: بهسازی آب‌بندان‌ها علاوه بر کمک به تأمین آب اراضی زراعی، زمینه افزایش بهره‌وری منابع آبی، رونق تولید کشاورزی، تقویت اشتغال پایدار روستایی و ماندگاری جمعیت در روستاها را فراهم می‌کند و از این رو سرمایه‌گذاری در این زیرساخت‌ها، اقدامی مؤثر در راستای تقویت امنیت غذایی است.