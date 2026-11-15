مجید ظریف تهیه‌کننده برنامه تلویزیونی «دونقطه» درباره فصل جدید این برنامه با عنوان «رویش» به خبرنگار مهر گفت: این فصل، پنجمین فصل برنامه از نظر ترتیب پخش و دومین فصل آن از نظر ساختار رقابتی لیگ است. در این فصل ۳۲ گروه دختر از سراسر کشور با یکدیگر رقابت می‌کنند و گروه‌های برتر به مراحل بعدی راه پیدا خواهند کرد تا در نهایت قهرمان مسابقه مشخص شود.

وی با اشاره به روند تولید و پخش فصل‌های گذشته بیان کرد: فصل نخست با همین عنوان «دونقطه» آغاز شد، فصل دوم در واکنش به جنگ ۱۲ روزه و با عنوان «فصل ایران» تولید شد. پس از آن، یک ویژه‌برنامه چهار قسمتی داشتیم و سپس فصل «دیدار» ویژه ماه مبارک رمضان روی آنتن رفت. اکنون نیز فصل پنجم با عنوان «رویش» آماده پخش شده است.

ظریف درباره تغییرات فصل جدید توضیح داد: دکور برنامه نسبت به فصل‌های گذشته تغییر کرده و در بخش مسابقات نیز بازی‌های تازه‌ای طراحی شده است؛ با این حال، ساختار اصلی برنامه حفظ شده است. در مرحله مقدماتی سه مسابقه اصلی و یک مسابقه کتیبه داریم و همین الگو در مرحله بعدی نیز ادامه پیدا می‌کند.

تهیه‌کننده «دونقطه» با اشاره به رویکرد فرهنگی این فصل افزود: از ابتدا تلاش کرده‌ایم در کنار رقابت، بخشی از ادبیات و فرهنگ فارسی را نیز به مخاطبان معرفی کنیم. در فصل نخست بیشتر به آثار سعدی پرداختیم و در فصل دوم سراغ حافظ رفتیم. در فصل «رویش» نیز شاهنامه فردوسی محور این بخش قرار گرفته است. بر همین اساس، ۶۴ داستان از شاهنامه انتخاب شده تا در ابتدای قسمت‌های رقابتی، هر داستان به‌صورت خلاصه و با زبانی ساده برای مخاطبان روایت شود.

وی درباره تعداد قسمت‌های فصل جدید گفت: فصل «رویش» در مجموع ۷۰ قسمت دارد که ۶۴ قسمت آن رقابتی است. پخش این فصل از ۱۶ آبان آغاز شده و برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه دو می‌رود. بازپخش آن نیز ساعت ۱۰ صبح و ۱۵ عصر خواهد بود.

ظریف درباره وقفه ایجادشده در تولید برنامه و تأخیر در پخش فصل جدید بیان کرد: بخشی از این وقفه به مسائل امنیتی جنگ رمضان و شرایط اجرایی تولید مربوط بود. حضور شرکت‌کنندگانی از سراسر کشور و جابه‌جایی آنها برای ضبط برنامه، نیازمند مجوزها و هماهنگی‌های متعددی بود. از سوی دیگر، تأمین منابع مالی نیز مانند دوره‌های گذشته یکی از مسائل پیش روی تولید بود.

وی در پایان عنوان کرد: در نهایت، شبکه با پیگیری‌های انجام‌شده توانست منابع مالی برنامه را از محل درآمدهای خود تأمین کند و تولید فصل جدید را پیش ببرد.