علی قاسم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های مردمی اصفهان در برگزاری اجتماعات و فعالیت موکب‌ها اظهار کرد: اصفهان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، همواره از پشتوانه ارزشمند مشارکت مردم برخوردار بوده و این ویژگی در برنامه‌ها و اجتماعات اخیر نیز به‌خوبی نمایان شده است.

وی با بیان اینکه طی سفرها و بازدیدهای متعدد از شهرهای مختلف کشور، فعالیت موکب‌ها و ظرفیت‌های مردمی مناطق گوناگون را از نزدیک مشاهده کرده است، افزود: گستردگی، تنوع و تداوم فعالیت موکب‌ها در اصفهان، ویژگی قابل توجهی است که کمتر می‌توان نمونه مشابه آن را در دیگر شهرها مشاهده کرد.

شهردار اصفهان ادامه داد: موکب‌ها در این شهر تنها در یک محدوده زمانی مشخص فعالیت نمی‌کنند و حضور و خدمت‌رسانی آن‌ها در ساعات مختلف شبانه‌روز، در کنار استقبال و همراهی مردم، جلوه ویژه‌ای به اجتماعات مردمی داده است.

قاسم‌زاده با اشاره به حضور مدیران شهری دیگر کلان‌شهرها در اصفهان تصریح کرد: میزان مشارکت شهروندان و گستردگی فعالیت موکب‌ها حتی برای شهرداران دیگر شهرهای بزرگ کشور نیز قابل توجه بوده و این ظرفیت مردمی، یکی از ویژگی‌های برجسته اصفهان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به در پیش بودن ۲۵ آبان، روز حماسه و ایثار مردم اصفهان، گفت: مردم این شهر در مقاطع مختلف تاریخی نشان داده‌اند که هر زمان نیاز به حضور و نقش‌آفرینی جمعی بوده با احساس مسئولیت در صحنه حاضر شده‌اند و همین روحیه، سرمایه بزرگی برای اصفهان است.

نظم و مشارکت ویژگی اجتماعات مردمی اصفهان است

شهردار اصفهان با قدردانی از موکب‌داران و شهروندانی که در برگزاری برنامه‌ها و اجتماعات نقش‌آفرینی می‌کنند، اظهار کرد: یکی از نکات قابل توجه در فعالیت موکب‌ها، همراهی مشارکت خودجوش مردم با رعایت نظم، انضباط و توجه به نظافت شهری است.

وی افزود: شهروندان اصفهانی در کنار حضور گسترده در برنامه‌ها، به ضوابط و الزامات مربوط به استفاده از فضاهای شهری نیز توجه دارند و این موضوع، نقش مهمی در برگزاری منظم‌تر و مطلوب‌تر اجتماعات ایفا می‌کند.

قاسم‌زاده خاطرنشان کرد: چنین مشارکتی نشان می‌دهد که مردم تنها مخاطب یا تماشاگر برنامه‌ها نیستند، بلکه خود به‌عنوان یکی از ارکان اصلی برگزاری و پشتیبانی از فعالیت‌های اجتماعی و مذهبی در صحنه حضور دارند.

وی در ادامه با اشاره به احتمال تغییر شرایط جوی و بارندگی، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، برای تعدادی از موکب‌ها پوشش و سقف در نظر گرفته شده تا شهروندان در شرایط مناسب‌تری بتوانند از این فضاها استفاده کنند.

شهردار اصفهان افزود: در بیشتر موارد، ضوابط مربوط به ایجاد این سازه‌ها رعایت شده اما موضوع ایمنی باید همچنان با حساسیت دنبال شود و استحکام سقف‌ها و پوشش‌های موقت مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه وزش باد شدید یا تغییر ناگهانی شرایط جوی می‌تواند برای سازه‌های موقت مخاطره ایجاد کند، گفت: موکب‌داران و دست‌اندرکاران باید نسبت به ایمن‌سازی این فضاها توجه جدی داشته باشند تا هیچ خطری متوجه شهروندان و استفاده‌کنندگان از موکب‌ها نشود.

قاسم‌زاده تصریح کرد: رعایت الزامات ایمنی در کنار توجه به زیباسازی شهری و حفظ نظم محیطی، می‌تواند کیفیت برگزاری این اجتماعات را افزایش دهد و زمینه حضور مطلوب‌تر شهروندان را فراهم کند.

پاسخ شهردار به مطالبه ترافیکی شهروندان منطقه ۱۳

شهردار اصفهان در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره اجرای پروژه احداث راست‌گرد بزرگراه شهید اقارب‌پرست به خیابان جانبازان در منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان گفت: ایجاد این مسیر دسترسی یکی از مطالبات شهروندان این منطقه است و با اجرای آن، شرایط تردد برای ساکنان شهرک‌های ولی‌عصر (عج) و امیرحمزه تسهیل خواهد شد.

وی افزود: مقدمات لازم برای اجرای این طرح فراهم شده و عملیات اجرایی آن در روزهای آینده آغاز می‌شود.

قاسم‌زاده با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای تکمیل این پروژه خاطرنشان کرد: تلاش مدیریت شهری بر این است که راست‌گرد بزرگراه شهید اقارب‌پرست به خیابان جانبازان پیش از پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی تأکید کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی و ترافیکی که می‌تواند بخشی از مشکلات رفت‌وآمد شهروندان را برطرف کند، از مطالبات مهم مناطق مختلف شهر است و مدیریت شهری تلاش می‌کند این نیازها را بر اساس اولویت‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده دنبال کند.