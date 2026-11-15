خبرگزاری مهر، گروه استان ها - علی ستاری: تنگه هرمز امروز به صحنه‌ای فراتر از یک تقابل نظامی تبدیل شده است؛ صحنه رویارویی دو منطق متفاوت از قدرت؛ قدرت متکی بر فناوری، تجهیزات و محاسبات نظامی، در برابر قدرت برخاسته از ایمان، اراده و باور به ایستادگی.

آمریکا با برخورداری از پیشرفته‌ترین امکانات نظامی جهان، از ناوهای هواپیمابر و زیردریایی‌های اتمی گرفته تا جنگنده‌های رادارگریز، سامانه‌های ماهواره‌ای و جاسوسی، پهپادهای شناسایی، رادارهای پیشرفته و سامانه‌های موشکی، تصور می‌کرد با تکیه بر برتری تکنولوژیک خود می‌تواند هر معادله‌ای را در میدان نبرد رقم بزند؛ اما واقعیت میدان، بار دیگر نشان داده است که فناوری، به‌تنهایی تضمین‌کننده پیروزی نیست.

در سوی دیگر این تقابل، رزمندگان ایرانی قرار دارند؛ مردانی که سرمایه اصلی خود را نه در انبوه تجهیزات و تسلیحات، بلکه در ایمان، شجاعت، خودباوری و اراده تسلیم‌ناپذیر می‌بینند. آنان در برابر پیشرفته‌ترین امکانات نظامی دنیا ایستاده‌اند و یادآور این حقیقت هستند که قدرت واقعی یک ملت، تنها با تعداد ناوها، موشک‌ها و جنگنده‌هایش سنجیده نمی‌شود. تنگه هرمز، در چنین روایتی، به نمادی از یک پرسش بزرگ تبدیل می‌شود: آیا تکنولوژی می‌تواند بر ایمانی که با اراده و باور گره خورده است، غلبه کند؟ اینجا همان نقطه‌ای است که باید از شکست غرور تکنولوژیک در برابر قدرت ایمان سخن گفت؛ جایی که معادلات صرفاً مادی، در برابر اراده انسانی و روحیه مقاومت به چالش کشیده می‌شوند.

سنت الهی و نقش عوامل ایمانی در پیروزی

این پیروزی‌ها همگی برگرفته از منطق قرآنی و حاصل اعتماد و باور راسخ به دستورات و وعده‌های الهی است. قرآن کریم، غلبه و برتری مؤمنان بر سپاه پرشمار و مجهز کافران را در چارچوب سنت‌های الهی تبیین می‌کند؛ سنتی که بر پایه ایمان، استقامت، صبر و امدادهای غیبی تحقق می‌یابد.

خداوند متعال در آیه ۶۵ سوره انفال، از نسبت یک به ده در توان رزمی مؤمنان در برابر کافران سخن می‌گوید و می‌فرماید:

«یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی الْقِتَالِ ۚ إِن یَکُن مِّنکُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ ۚ وَإِن یَکُن مِّنکُم مِّائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا یَفْقَهُونَ»

«ای پیامبر! مؤمنان را به جنگ تشویق کن؛ اگر بیست نفر بااستقامت از شما باشند، بر دویست نفر غلبه می‌کنند و اگر صد نفر باشند، بر هزار نفر از کسانی که کافر شده‌اند پیروز می‌شوند؛ چراکه آنان گروهی هستند که حقیقت را درک نمی‌کنند.»

بر اساس دیدگاه مفسران قرآن کریم، از جمله در تفسیر نور، این آیه با نفی معیار صرفاً عددی در سنجش قدرت نظامی، بر نقش تعیین‌کننده ایمان، روحیه، اراده و صبر در میدان نبرد تأکید می‌کند. همچنین، برای رفع هرگونه تصور مبالغه‌آمیز درباره این نسبت، بار دیگر بر توانایی صد مؤمن صابر در غلبه بر هزار نفر از کافران تأکید شده است. بنابراین، آنچه در این معادله اهمیت محوری دارد، فقط شمار نیروها و تجهیزات نیست، بلکه کیفیت ایمان، میزان استقامت و پایداری در مسیر حق است.

مروری بر تاریخ جنگ‌های صدر اسلام نیز گویای آن است که در بسیاری از نبردها، هیچ‌گونه توازن عددی میان سپاه مسلمانان و دشمنان وجود نداشته است. در جنگ بدر، ۳۱۳ مسلمان در برابر حدود هزار نفر از مشرکان قرار گرفتند؛ در جنگ احد، ۷۰۰ مسلمان در مقابل حدود سه هزار نفر از سپاه دشمن ایستادند؛ در جنگ خندق، سه هزار مسلمان در برابر حدود ده هزار نفر از احزاب قرار گرفتند و در جنگ موته نیز سپاه مسلمانان، با وجود شمار بسیار کمتر، در برابر نیرویی به‌مراتب بزرگ‌تر از دشمن قرار گرفت.

این نمونه‌های تاریخی نشان می‌دهد که در منطق قرآن، برتری در میدان نبرد را نمی‌توان تنها با شمار نیروها و میزان تجهیزات سنجید؛ بلکه ایمان، صبر، استقامت، تدبیر و نصرت الهی نیز از عوامل مهم و تعیین‌کننده در سرنوشت رویارویی‌ها به شمار می‌روند.

امام جمعه موقت بندرعباس: ایمان و اتکال به خداوند، برتری‌بخش جبهه حق در برابر قدرت نظامی دشمن است

حجت‌الاسلام والمسلمین عطاالله میرزاده، امام جمعه موقت بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش ایمان، استقامت و توکل به خداوند در پیروزی ملت‌ها اظهار کرد: آنچه تحولات و جنگ اخیر به اثبات رساند، این حقیقت است که برتری نظامی و برخورداری از پیشرفته‌ترین تجهیزات و فناوری‌ها، لزوماً تضمین‌کننده پیروزی نیست؛ بلکه ایمان، اراده، پایداری و اتکال به قدرت لایزال الهی می‌تواند معادلات ظاهری قدرت را تغییر دهد.

وی با اشاره به برخورداری دشمنان از انواع تجهیزات و ادوات پیشرفته نظامی افزود: ما منکر برتری ظاهری دشمن در حوزه فناوری، تجهیزات، ناوگان نظامی، امکانات پشتیبانی و تعداد نیروها نیستیم؛ اما تجربه این جنگ نشان داد که محاسبات مادی و تکیه صرف بر قدرت تسلیحاتی، نمی‌تواند سرنوشت میدان را تعیین کند.

امام جمعه موقت بندرعباس با تشبیه شرایط امروز به برخی مقاطع صدر اسلام، به‌ویژه جنگ‌های بدر و احد، تصریح کرد: در آن دوران نیز مسلمانان از نظر تعداد نیرو و امکانات نظامی با دشمن قابل مقایسه نبودند، اما ایمان راسخ، ایستادگی و اعتماد به وعده‌های الهی، عاملی تعیین‌کننده در مقاومت و پیروزی جبهه اسلام بود. امروز نیز همان منطق و سنت الهی را در تحولات میدان مشاهده می‌کنیم؛ جایی که ایمان بر فناوری و امکانات مادی غلبه پیدا می‌کند.

میرزاده با اشاره به وعده صریح قرآن کریم درباره نقش استقامت در پیروزی مؤمنان بیان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئًا»؛ اگر صبر و تقوا پیشه کنید، مکر و نقشه دشمنان به شما آسیبی نخواهد رساند. این وعده الهی نشان می‌دهد که پایداری، حفظ روحیه، انسجام و تقوا، از مهم‌ترین عوامل عبور از شرایط دشوار و مقابله با توطئه‌های دشمن است.

وی همچنین با اشاره به بخشی از آیه ۲ سوره حشر، «یُخْرِبُونَ بُیُوتَهُم بِأَیْدِیهِمْ»، خاطرنشان کرد: تاریخ بارها نشان داده است که دشمنان گاهی در نتیجه سردرگمی، محاسبات اشتباه و گرفتار شدن در تناقض‌های راهبردی، خود به تخریب امکانات و ظرفیت‌هایشان دست می‌زنند. آنچه در حوادث اخیر و در صحرای اصفهان مشاهده شد نیز از این منظر قابل تأمل است؛ دشمن با اقدام خود تجهیزاتش را از بین برد و میدان را ترک کرد، در حالی که رزمندگان ما با اتکا به ایمان و اراده در مواضع خود ایستادگی کردند.

مؤمنان باید در کنار برنامه‌ریزی و آمادگی همه‌جانبه، تکیه‌گاه اصلی خود را قدرت الهی قرار دهند

امام جمعه موقت بندرعباس با بیان اینکه اتکال به خداوند به معنای کنار گذاشتن تلاش، آمادگی و بهره‌گیری از امکانات نیست، تأکید کرد: مؤمنان باید در کنار برخورداری از دانش، توان دفاعی، برنامه‌ریزی و آمادگی همه‌جانبه، تکیه‌گاه اصلی خود را قدرت الهی قرار دهند؛ چراکه تجهیزات و امکانات، ابزار هستند و آنچه به این ابزارها جهت و اثرگذاری می‌بخشد، اراده، ایمان و روحیه مقاومت است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه رمز ماندگاری و اقتدار ملت ایران، پیوند میان ایمان، وحدت و مقاومت است، گفت: وقتی انسان و جامعه به صاحب حقیقی قدرت، خالق هستی و پروردگار عالم متکی باشند، در برابر بزرگ‌ترین قدرت‌های ظاهری نیز احساس ضعف و ناتوانی نخواهند کرد. الحمدلله ملت ایران با تکیه بر خداوند متعال و برخورداری از روحیه ایستادگی، مسیر مقاومت و پیروزی را دنبال می‌کند و امیدواریم این مسیر با عنایت الهی تا تحقق پیروزی‌های بزرگ‌تر ادامه یابد.

زارعی: حضور حماسی مردم نشان‌دهنده پایبندی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب و ولایت است

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن زارعی، استاد دانشگاه و فعال سیاسی و رسانه‌ای هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور حماسی مردم در صحنه‌های حمایت از نظام اسلامی، این حضور را یادآور وفاداری یاران امام حسین(ع) به آن حضرت دانست و تأکید کرد: ملت ایران برای تحقق آرمان‌ها و اهداف نظام اسلامی و در مسیر رهبری انقلاب، تا پای جان ایستاده‌اند و هرگز از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهند کرد.

وی اظهار کرد: همان‌گونه که یاران امام حسین(ع) تا پای جان در کنار امام خود ایستادند، مردم ایران نیز برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداری از دستاوردهای آن وفادارانه در کنار رهبری ایستاده‌اند؛ موضوعی که امروز در برابر دیدگان جهانیان قرار دارد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی تمام توان خود را برای دور کردن مردم از محور ولایت به کار گرفته‌اند، افزود: برخلاف خواست و محاسبات دشمنان، علاقه، شور و اشتیاق مردم نسبت به انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام شهید و رهبر عظیم‌الشأن انقلاب روزبه‌روز افزایش یافته است.

زارعی تصریح کرد: مردم ایران با حضور حماسی خود به جهانیان اعلام می‌کنند که تا پای آرمان‌های شهدا و رهبر شهیدشان ایستاده‌اند و در دفاع از ارزش‌ها و اهداف انقلاب اسلامی هیچ‌گاه کوتاه نخواهند آمد.

وی در ادامه با اشاره به درس‌های تاریخ اسلام و قیام عاشورا گفت: شهادت امام حسین(ع) و دیگر ائمه اطهار(ع) نشان می‌دهد که دشمنان دین و حقیقت، حتی اگر در ظاهر تصور کنند به پیروزی رسیده‌اند، هرگز نمی‌توانند حقیقت و مسیر حق را از میان ببرند؛ چراکه پیروزی خون بر شمشیر، حقیقتی ماندگار در تاریخ است.

در مسیر الهی، شکست معنایی ندارد

این فعال سیاسی و رسانه‌ای هرمزگان با اشاره به مفهوم «احدی‌الحُسنَیَین» و بیانات رهبر شهید انقلاب خاطرنشان کرد: در مسیر الهی، شکست معنایی ندارد؛ چراکه انسان مؤمن یا به پیروزی دست می‌یابد یا در راه خدا به شهادت می‌رسد. همان‌گونه که در این نگاه، راه شکست بسته است و هر دو مسیر، پیروزی و سعادت محسوب می‌شود.

زارعی با یادآوری فرمایش امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه ملت ایران ملتی برخوردار از فرهنگ شهادت است، تأکید کرد: ملتی که شهادت دارد، از اسارت هراسی ندارد و ملت ایران با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت، ملتی تسلیم‌ناپذیر است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: در پرتو هدایت‌های رهبر عظیم‌الشأن انقلاب، ملت ایران به قله‌های پیروزی، عزت و سعادت دنیوی و اخروی دست یابد.

نماینده مرجعیت عراق : قدرت ایمان و اراده ملت‌ها بر تجهیزات نظامی و فناوری‌های مدرن برتری دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید مقدم، نماینده آیت‌الله محمدتقی مدرسی از مراجع عظام تقلید عراق در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر جایگاه والای کرامت و شرافت انسانی، گفت: آنچه موجب برتری و فضیلت انسان نسبت به سایر موجودات می‌شود، برخورداری از اراده، اختیار و حرکت در مسیر عبودیت و هدایت الهی است.

وی با اشاره به جایگاه انسان در نظام آفرینش اظهار داشت: خداوند متعال کرامت و شرافت را برای انسان قرار داده و کسانی که در مسیر بندگی و هدایت الهی گام برمی‌دارند، شایستگی رسیدن به مقام خلیفه‌اللهی را پیدا می‌کنند.

نماینده آیت‌الله مدرسی با اشاره به تحولات جهان معاصر افزود: امروز شاهد جلوه‌ای از غلبه انسانیت، کرامت و شرافت بر اراده‌های غیرانسانی حاکم بر جهان هستیم؛ چراکه برخی قدرت‌های جهانی با تکیه بر فناوری‌های پیشرفته و تجهیزات نظامی قدرتمند، درصدد تسلط بر ملت‌ها و تعیین سرنوشت جهان هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مقدم در ادامه با اشاره به ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرت‌های زورگو تصریح کرد: ایران اسلامی با اتکا به وعده‌های الهی و تکیه بر ایمان و ارزش‌های اسلامی قیام کرده و در برابر زورگویان جهان ایستاده است.

وی این ایستادگی را تجربه‌ای مهم و عبرتی برای ملت‌های جهان دانست و خاطرنشان کرد: آنچه حقیقتاً دارای ارزش، شرافت و کرامت است، نه قدرت نظامی و تجهیزات پیشرفته، بلکه قدرت ایمان، اراده و باور انسان‌هایی است که در مسیر حق و ارزش‌های الهی حرکت می‌کنند.