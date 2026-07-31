استقامت و تمسک به قرآن، رمز پیروزی جبهه حق در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جلال مرادی، شامگاه جمعه در تجمع شبانه مردم سنندج با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم، اظهار کرد: تاریخ اسلام نشان می‌دهد که هر زمان مؤمنان با ایمان، صبر و استقامت در میدان حاضر شده‌اند، نصرت الهی شامل حال آنان شده و جبهه حق بر دشمنان غلبه کرده است.

وی با اشاره به داستان طالوت و جالوت در سوره بقره افزود: قرآن کریم راه عزت و سربلندی مسلمانان را در تبعیت از فرمان الهی، شایستگی، استقامت و مقاومت معرفی می‌کند و این آموزه‌ها برای همه دوران‌ها درس‌آموز است.

استقامت، رمز شکست دشمنان

امام جمعه موقت قروه با بیان اینکه قدرت ایمان بر تجهیزات و امکانات مادی برتری دارد، تصریح کرد: همان‌گونه که سپاه اندک طالوت با اتکا به ایمان بر لشکر مجهز جالوت پیروز شد، امروز نیز ملت‌های آزاده با تکیه بر ایمان و مقاومت می‌توانند در برابر قدرت‌های استکباری ایستادگی کنند.

مرادی با اشاره به جنگ بدر نیز گفت: پیروزی مسلمانان در نخستین نبرد بزرگ اسلام، نتیجه استقامت، توکل و عمل به دستورات الهی بود و این سنت الهی همچنان پابرجاست.

ایران اسلامی بر پایه فرهنگ قرآنی ایستاده است

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران مسیر خود را بر اساس آموزه‌های قرآن دنبال می‌کند، افزود: توان علمی، دفاعی و پیشرفت‌های کشور حاصل خودباوری، اتکا به ظرفیت جوانان و حرکت در مسیر ارزش‌های اسلامی است.

امام جمعه موقت قروه از تلاش نیروهای مسلح در صیانت از امنیت کشور قدردانی کرد و گفت: امنیت، عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون ایثار و فداکاری فرزندان این سرزمین است.

مرادی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور، تأکید کرد: تا زمانی که ملت ایران بر محور ایمان، وحدت و تبعیت از ارزش‌های قرآنی حرکت کند، دشمنان به اهداف خود نخواهند رسید و عزت و سربلندی ایران اسلامی استمرار خواهد داشت.