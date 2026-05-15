به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قربانعلی برقرار در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه گرگان با توصیه به تقوای الهی اظهار کرد: قرآن کریم بارها انسانها را به مراقبت از اعمال و رفتار خود فراخوانده و تأکید دارد که همه کردار انسان در روز قیامت پیش روی وی قرار خواهد گرفت.
وی با استناد به آیات قرآن افزود: خداوند به مؤمنان هشدار میدهد که در رفتار و اعمال خود دقت کنند، چراکه در روز حساب، هیچ عمل کوچک و بزرگی از قلم نخواهد افتاد و انسان با مشاهده نامه اعمال خود دچار حیرت خواهد شد.
امام جمعه موقت گرگان با اشاره به آیات سوره فتح، «سوءظن به خداوند» را از شاخصههای نفاق دانست و تصریح کرد: مرز اصلی میان مؤمنان و منافقان، باور به وعدههای الهی است؛ منافقان به این وعدهها اعتماد ندارند، اما مؤمنان با یقین و اطمینان به آن، مسیر خود را ادامه میدهند.
برقرار ادامه داد: خداوند آرامش را بر دلهای مؤمنان نازل میکند و همین سکینه الهی سبب افزایش ایمان آنان میشود؛ مؤمنان به این باور رسیدهاند که همه موجودات عالم، سپاه الهی هستند و در چارچوب اراده خداوند عمل میکنند.
وی با بیان نمونههایی از تاریخ انبیا گفت: آتش نمرود که خاصیت سوزاندن دارد، به فرمان الهی برای حضرت ابراهیم (ع) گلستان میشود و دریا برای حضرت موسی (ع) مسیر نجات ایجاد میکند؛ اینها جلوههایی از حاکمیت اراده الهی بر جهان است.
امام جمعه موقت گرگان حادثه طبس را نمونهای عینی از این سنت الهی دانست و افزود: در این واقعه، با وجود قدرت نظامی دشمن، طوفان شن به عنوان یکی از سپاهیان الهی، نقشه آنان را خنثی کرد و نشان داد که اراده خداوند بر همه محاسبات مادی غلبه دارد.
برقرار خاطرنشان کرد: دشمنان گمان میکنند با تکیه بر قدرت نظامی میتوانند ملتها را شکست دهند، اما وعده الهی این است که اگر خداوند قومی را یاری کند، هیچ قدرتی توان مقابله با آن را نخواهد داشت.
وی با اشاره به سالروز شهادت امام جواد (ع) گفت: آن حضرت اعتماد به خداوند را بهای هر دستاورد ارزشمند و نردبان رسیدن به قلههای موفقیت دانستهاند.
امام جمعه موقت گرگان تأکید کرد: جامعه اسلامی با تقویت ایمان، توکل بر خدا و پایبندی به آموزههای دینی میتواند بر همه چالشها غلبه کرده و مسیر پیشرفت و تعالی را طی کند.
