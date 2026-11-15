به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌ نیا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه، افزود: ترافیک در آزادراه قزوین–کرج در محدوده حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و همچنین محور شهریار– تهران در اکثر مقاطع نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: محورهای چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر رفت و برگشت به دلیل اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای مسدود هستند و رانندگانی که قصد تردد به سمت استان مازندران را دارند، می‌توانند از محورهای هراز و فیروزکوه به‌عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

سرهنگ قلی‌ نیا ادامه داد: محورهای هشتگرد–طالقان، پاوه–مریوان در محدوده گردنه تته و وازک–بلده نیز در زمره محورهای مسدود غیرشریانی قرار دارند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در ادامه با اشاره به هشدارهای هواشناسی مبنی بر احتمال بارش باران و برف و کاهش دما از امروز، به رانندگان توصیه کرد با توجه به احتمال لغزندگی سطح جاده‌ها و یخ‌زدگی در محورهای کوهستانی و ارتفاعات، از سفرهای غیرضروری در این مسیرها خودداری کنند.

بنابر اعلام پلیس، سرهنگ قلی نیا تأکید کرد: رانندگان در صورت ضرورت سفر، پیش از حرکت از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ به همراه داشته باشند و با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و پرهیز از تغییر مسیر ناگهانی، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.