به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه صهیونیستی وای نت به نقل از منابع آگاه مدعی شد که میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و ایال زامیر رئیس ستاد ارتش اشغالگر بر سر زمان بندی تجاوز به ایران به دلیل نبود حمایت های آمریکا اختلاف وجود دارد.

بر اساس این گزارش محافل امنیتی رژیم صهیونیستی معتقدند که ایران در حال حاضر یک تهدید فوری برای تل آویو به شمار نمی رود. در همین خصوص نیز آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود به انجام عملیات غنی سازی در تأسیسات هسته ای اصفهان اشاره ای نکرده است.

در این گزارش آمده است که رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر خواهان عملیات نظامی مشترک علیه ایران نیست و قرار است در جریان جلسه امروز کابینه امنیتی رژیم این موضوع بررسی شود.

چندی قبل نیز روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» از بروز تنشی بی‌ سابقه میان رومان گوفمان، رئیس سرویس جاسوسی موساد و شماری از مقام‌های ارشد این سازمان خبر داد. این تنش در پی عملیات‌هایی شکل گرفته است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بر اجرای آن‌ها علیه ایران تأکید دارد.