به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، گادی آیزنکوت، رهبر حزب یشار و مامور تشکیل کابینه جدید صهیونیست‌ها در واکنش به دعوت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر کنونی رژیم اسرائیل برای مذاکره درباره تشکیل دولت یکپارچه، این دعوت را صرفاً یک مانور سیاسی دانست.



آیزنکوت با انتقاد از رویکرد نتانیاهو گفت: وی از وحدت سخن می‌گوید، اما همچنان به تحریک و ایجاد شکاف در جامعه اسرائیل ادامه می‌دهد و این ترفندها دیگر بر اسرائیلی‌ها اثر نخواهد گذاشت.