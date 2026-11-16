به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که احزاب عربی در این رژیم تصمیم گرفته اند مدارک ارتباطات و تماس های سابق خود را با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و حلقه نزدیک به وی در صورت تداوم اقدامات خصمانه اش افشا کنند.

وی اضافه کرد که به تازگی تماس های میان احمد الطیبی و ناتان ایشل یکی از نزدیکان نتانیاهو منتشر شده است. سخنرانی نتانیاهو در پارلمان رژیم صهیونیستی به یک سخنرانی تحریک آمیز علیه نمایندگان عرب و اعراب مقیم اراضی اشغالی تبدیل شد.

خبرنگار تلویزیون رژیم صهیونیستی تاکید کرد که احزاب عربی این سخنرانی را عبور از خطوط قرمز توصیف کردند و با تهدید به افشای تماس ها با نتانیاهو و نزدیکانش تصریح کردند که دروغ های حزب لیکود مبنی بر عدم تماس با این احزاب را رسوا می کنند. منصور عباس رئیس لیست عربی یکپارچه نیز ممکن است اطلاعاتی را در خصوص روابط نتانیاهو با این حزب افشا کند.