به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه صهیونیستی آی ۲۴ نیوز، کرانه باختری شاهد شتابی بی‌سابقه در روند شهرک‌سازی است که با حمایت کابینه و ارتش صهیونیستی، احداث ده‌ها شهرک و صدها واحد مسکونی را در بر می‌گیرد.

از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون بیش از ۱۰۰ شهرک صهیونیست نشین ایجاد شده است. این آمار بر اساس داده‌های جنبش اسرائیلی «صلح اکنون» است و حدود یک‌ چهارم مجموع کانون‌هایی را تشکیل می‌دهد که طی سه دهه گذشته ایجاد شده‌اند.

پایگاه خبری آی ۲۴ نیوز در این رابطه اعلام کرد که گرچه بیشتر شهرک های جدید مجوز رسمی دریافت نکرده‌اند، اما برخی از آن‌ها در مناطق طبقه‌ بندی‌شده به‌عنوان منطقه «ب» و بر زمین‌های خصوصی فلسطینی احداث شده‌اند. داده‌ها همچنین نشان می‌دهد کابینه اسرائیل ده‌ها میلیارد شِکِل برای تأمین مالی شهرک‌ها و کانون‌های شهرک‌سازی اختصاص داده است.

در همین زمینه، «هیئت مقابله با دیوار حائل و شهرک‌سازی» از ۱۱ طرح جدید شهرک‌سازی پرده برداشت که هدف آن‌ها افزودن حدود ۸۹۵ واحد مسکونی، گسترش مناطق صنعتی و تجاری و تغییر کاربری زمین‌ها و حقوق ساخت‌وساز در استان‌های قلقیلیه، سلفیت، نابلس، رام‌الله، الخلیل و مناطق اطراف بیت‌لحم است. از مهم‌ترین شهرک‌های مرتبط با این طرح‌ها می‌توان به «کدومیم»، «بیت حگای»، «تلمون» و «آریئل» اشاره کرد.

داده‌های این هیئت نشان می‌دهد طی سه سال گذشته ۲۱۱ کانون شهرک‌سازی ایجاد شده و مناقصه‌هایی برای ساخت ۱۵ هزار و ۷۶۰ واحد مسکونی در کرانه باختری و قدس اشغالی منتشر شده است.

در الخلیل، مقام‌های اشغالگر با اختصاص ۳ هزار و ۳۹ دونم زمین برای احداث یک منطقه صنعتی شهرک‌سازی به نام «مفوؤوت لخیش» موافقت کرده‌اند؛ منطقه‌ای که هدف از آن اتصال شهرک‌های جنوب به اراضی اشغالی در سال ۱۹۴۸ است.

در منطقه اغوار نیز پایگاه خبری صهیونیستی «واللا» از طرح وزارت جنگ اسرائیل پرده برداشت که بر اساس آن، قرار است حدود ۴۰ منقطه شهرک‌سازی در امتداد مرز با اردن ایجاد شود. هدف از این طرح، دو برابر کردن شمار شهرک‌نشینان طی دهه آینده و ایجاد یک ساختار جغرافیایی و امنیتی یکپارچه برای محاصره حضور فلسطینیان است.