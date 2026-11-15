به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری استان بوشهر اظهار کرد: در هفت ماه گذشته سه میلیون و ۷۸۶ هزار و ۵۹۲ مسافر از طریق ناوگان عمومی جاده‌ای استان جابه‌جا شده‌اند.

وی افزود: در این مدت نزدیک به ۳۰۷ هزار سفر (سرویس) در بخش حمل‌ونقل عمومی مسافری به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی این بخش بیان کرد: هزار و ۶۳۶ راننده در حوزه حمل‌ونقل عمومی مسافری استان فعالیت دارند و مسئولیت جابه‌جایی مسافران را بر عهده گرفته‌اند.

رستمی تعداد ناوگان فعال مسافری استان را هزار و ۳۲۵ دستگاه اعلام کرد و گفت: این ناوگان شامل ۳۴۷ دستگاه اتوبوس، ۷۶۴ دستگاه مینی‌بوس و ۲۱۴ دستگاه خودروی سواری کرایه‌ای است.

وی تأکید کرد: نظارت مستمر بر عملکرد رانندگان و ارتقای ایمنی ناوگان از اولویت‌های بخش حمل‌ونقل جاده‌ای است و تلاش می‌شود با بهبود کیفیت خدمات، زمینه جابه‌جایی ایمن و مطلوب مسافران و پاسخگویی به نیازهای شهروندان فراهم شود.