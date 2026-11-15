سید محمد جوادپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حفظ و حراست از موقوفات و اماکن متبرکه اظهار کرد: صیانت از موقوفات و تثبیت مالکیت آن‌ها از اولویت‌های مهم اداره اوقاف است و در این مسیر، پیگیری اخذ اسناد مالکیت بقاع متبرکه با جدیت دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه اخذ سند مالکیت برای بقاع متبرکه از شاخص‌های ارزیابی عملکرد هیئت‌امنا محسوب می‌شود، افزود: میزان پیگیری و عملکرد هیئت‌امنا در زمینه دریافت اسناد مالکیت، یکی از ملاک‌های مهم در تمدید احکام مسئولیت آنان خواهد بود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل با هشدار به متصرفان غیرقانونی موقوفات تصریح کرد: با افرادی که به هر نحو اقدام به تصرف غیرمجاز موقوفات و مستغلات بقاع متبرکه کرده‌اند، مطابق قانون برخورد خواهد شد و اجازه تضییع حقوق موقوفات و اجرای نیات واقفان داده نمی‌شود.

جوادپور همچنین با تأکید بر ضرورت تعامل مدیریت شهری و روستایی با اداره اوقاف گفت: شهرداران و دهیاران باید پیش از صدور هرگونه پروانه ساختمانی یا پایان کار در املاک و اراضی مرتبط با موقوفات، استعلام‌های لازم را از اداره اوقاف دریافت کنند.

وی افزود: صدور مجوزهای ساختمانی بدون استعلام از اداره اوقاف و تعیین تکلیف وضعیت وقفی املاک، می‌تواند زمینه‌ساز تضییع حقوق موقوفات شود؛ ازاین‌رو ضروری است این موضوع با دقت و حساسیت بیشتری از سوی مدیریت شهری و روستایی دنبال شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل با اشاره به ضرورت نظارت بر عملکرد امین‌های وقف نیز بیان کرد: رسیدگی به امور مربوط به امین‌های وقف و ارزیابی عملکرد آنان به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و در صورت احراز کوتاهی یا انجام ندادن وظایف محوله، با افراد متخلف برخورد خواهد شد.

جوادپور در پایان بر ضرورت همکاری و تعامل هیئت‌امنا، امین‌های وقف و مسئولان بقاع متبرکه تأکید کرد و گفت: صیانت از موقوفات و اجرای صحیح نیات واقفان، نیازمند نظارت مستمر، مسئولیت‌پذیری و همکاری همه عوامل مرتبط است.