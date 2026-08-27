سید محمد جوادپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت وقف و گسترش آن در جامعه، اظهار کرد: هفته وقف فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ های وقف، تبیین خدمات موقوفات و آگاهی‌بخشی به مردم درباره آثار و برکات این سنت حسنه است.

وی در ادامه با اشاره به برخی از برنامه های هفته وقف، افزود: برنامه‌ های متنوعی در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی برگزار خواهد شد که از جمله آنها می‌شود به برگزاری برگزاری محافل اُنس با قرآن و مسابقات قرآن کریم، غبارروبی بقاع متبرکه و گلباران مزار شهدا و دیدار با خانواده های شهدا، همایش یاوران وقف در لاهیجان و سیاهکل، نشست های مختلف در رابطه با وقف با اقشار، توزیع بسته های معیشتی بین نیازمندان و تهیه یک دستگاه پزشکی برای بیمارستان دکتر پیروز در قالب طرح قرار دوازدهم اشاره کرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های لاهیجان و سیاهکل ادامه داد: همچنین افتتاح سالن همایش غدیر، افتتاح ساختمان اداری دفتر هیئت امنای بقعه متبرکه برفجان، افتتاح پروژه سرمایه گذاری موقوفه صمدپور نیاول و کلنگ زنی صحن جدید بقعه متبرکه برفجان با نام صحن شهید امام خامنه ای از جمله برخی از پروژه های عمرانی در این هفته است.

وی به تعاملات برقرار شده با اداره ثبت اسناد و املاک اشاره کرد و ادامه داد: موضوع تثبیت مالکیت موقوفات و سند دار کردن بقاع و اماکن متبرکه و موقوفات با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک در دست اقدام است و امیدواریم تا پایان امسال اماکن متبرکه و موقوفات شهرستان سند دار و تثبیت مالکیت شود. همچنین اخذ یکی از مهمترین اسناد مالکیت سال هم در آینده ای نیز با مساحت بیش از ۷۸۰ هکتار اخذ خواهد شد.

جوادپور در ادامه به برخی از پروژه های سرمایه گذاری اشاره داشت و بیان کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری چندین پروژه بزرگ در حد ملی در دست اقدام است که می‌توان به پروژه گردشگری در ورودی شهر لاهیجان و ساخت هتل گردشگری و مجتمع اداری و تجاری خیابان نیما اشاره کرد.

وی همچنین از توجه به موضوع وقف‌های جدید خبر داد و گفت: نیاز های روز جامعه باید در زمینه وقف‌ های جدید مورد توجه قرار گیرد و خیران و نیکوکاران می‌توانند با دریافت مشاوره از اداره اوقاف، اموال و دارایی‌های خود را در مسیرهایی که بیشترین نیاز جامعه است وقف کنند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌ های لاهیجان و سیاهکل در پایان با تشکر از همه فعالین حوزه وقف، گفت: باید از همه ظرفیت ها بخصوص رسانه در این حوزه استفاده شود تا با گستری این سنت حسنه، آثار وقف و خدمات موقوفات بیش از گذشته در جامعه نمایان شده و نیاز های فرهنگی، اجتماعی، درمانی، قرآنی و معیشتی مردم رفع شود.