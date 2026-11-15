به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پلیس اماکن یا اداره نظارت بر اماکن عمومی، بازوی اجرایی نیروی انتظامی برای کنترل، تایید صلاحیت و نظارت بر فعالیت تمامی اصناف و واحدهای تجاری است. وظیفه اصلی این نهاد، بررسی سوابق افراد پیش از صدور پروانه کسب و بازرسی مستمر واحدهای صنفی برای اطمینان از رعایت قوانین انتظامی و مقررات قانونی در محیط کار است. اگر در حال راه اندازی یک کسب‌وکار جدید هستید یا مغازه شما به دلیل تخلف با اخطار پلمب روبرو شده است، شناخت ضوابط و اختیارات این پلیس تخصصی به شما کمک می کند تا بدون دردسرهای حقوقی به فعالیت تجاری خود بپردازید.

پلیس نظارت بر اماکن عمومی (اداره اماکن) چیست؟

این نهاد که به صورت رسمی با نام «پلیس نظارت بر اماکن عمومی» شناخته می شود، یکی از زیرمجموعه‌های اصلی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فراجا است. وظیفه ذاتی این بخش، نظارت مستقیم بر فعالیت اصناف، اعمال مقررات تجاری و بررسی صلاحیت افراد برای راه‌اندازی کسب‌وکارها در سطح کشور است.

اداره اماکن در واقع نقش تنظیم‌گر امنیت را بین نیروی انتظامی و بازار ایفا می کند. هر فردی که قصد بازگشایی یک واحد تجاری را دارد، پیش از دریافت قطعی جواز کسب، ملزم به اخذ تاییدیه از این نهاد است. ماموران اماکن با بازرسی های میدانی، رعایت قوانین و استانداردهای حفاظتی را در محیط های کاری بررسی می کنند. در سال های اخیر، ضابطان اجرایی برای مستندسازی شفاف گزارش ها و جلوگیری از تنش یا سوءتفاهم در زمان پلمب یا بازرسی اصناف، از تجهیزات ثبت وقایع نظیر دوربین پلیسی روی لباس خود استفاده می کنند. این اقدام هم به اجرای دقیق قانون و هم به حفظ حقوق شهروندی مالکان کسب‌وکار کمک فراوانی کرده است.

مهم‌ترین وظایف و اختیارات قانونی پلیس اماکن

اختیارات قانونی اداره اماکن مستقیما بر اساس قانون نظام صنفی کشور تعریف شده است. این پلیس وظیفه دارد امنیت اخلاقی و تجاری را در فضای کسب‌وکارها تامین کند. تمامی اصناف از مرحله درخواست جواز تا پایان فعالیت تجاری خود زیر ذره‌بین نظارتی این یگان قرار دارند.

حوزه مسئولیت اقدامات اجرایی پلیس اماکن خروجی و ضمانت اجرا بررسی صلاحیت فردی و انتظامی استعلام سوابق کیفری متقاضیان جواز کسب و کارکنان مشاغل صدور تاییدیه فعالیت طی ۱۵ تا ۳۰ روز کاری از طریق درگاه ملی مجوزها نظارت و بازرسی میدانی کنترل سرزده یا دوره‌ای برای بررسی ساعات کاری، نصب دوربین و رعایت قوانین صنفی صدور اخطاریه کتبی و مهلت قانونی برای رفع نواقص یا تخلفات برخورد قانونی و پلمب مهر و موم رسمی درب مغازه‌های فاقد جواز یا دارای تخلفات سنگین و مکرر توقف کامل فعالیت تا زمان تسویه جریمه، ارائه تعهد کتبی و اخذ مجدد تاییدیه

تاییدیه اماکن برای جواز کسب چیست و چگونه آن را بگیریم؟

تاییدیه اماکن سندی است که پلیس پس از بررسی صلاحیت فردی متقاضی، برای صدور پروانه فعالیت صادر می کند. این مدرک ثابت می کند که صاحب کسب‌وکار سابقه کیفری موثر ندارد و محل فعالیت او استانداردهای انتظامی لازم را رعایت کرده است.

برای دریافت این تاییدیه دیگر نیازی به مراجعات حضوری و کاغذبازی نیست. متقاضیان باید به درگاه ملی مجوزها مراجعه کرده و درخواست جواز کسب خود را ثبت کنند. مدارک اصلی برای این کار شامل گواهی عدم سوءپیشینه، گواهی عدم اعتیاد، اسناد هویتی و مدارک مالکیت یا اجاره نامه مغازه است. پس از بارگذاری مدارک در سامانه، استعلام ها به صورت سیستمی به پلیس اماکن ارسال می شود و نتیجه کار معمولا طی ۱۵ تا ۲۰ روز به فرد اعلام خواهد شد.

دلایل اصلی پلمب مغازه توسط پلیس اماکن

دلایل اصلی پلمب مغازه توسط اداره اماکن شامل نداشتن پروانه کسب، عدم رعایت شئونات اسلامی، فروش کالاهای قاچاق یا ممنوعه و فعالیت خارج از ساعات مجاز است. اداره اماکن بر اساس ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی، با واحدهایی که این مقررات را نقض کنند برخورد قانونی می کند.

مهم ترین عواملی که به پلمب واحد تجاری منجر می شوند عبارتند از:

نداشتن جواز کسب: شروع فعالیت تجاری بدون اخذ تاییدیه های اولیه، رایج ترین دلیل بسته شدن مغازه ها است.

عدم رعایت شئونات: بی توجهی به قوانین پوشش و حجاب اسلامی یا پخش موسیقی های غیرمجاز در محیط کار.

تخلفات کیفری و صنفی: نگهداری و فروش اقلام غیرقانونی و کالاهای قاچاق.

فعالیت در ساعات غیرمجاز: باز نگه داشتن مغازه ها به ویژه کافه ها و رستوران ها در ساعات پایانی شب بدون داشتن مجوز شبانه.

مراحل رفع پلمب اداره اماکن

برای رفع پلمب اداره اماکن، مالک واحد صنفی باید در اولین قدم به اتحادیه صنف خود مراجعه کرده و درخواست رسیدگی ثبت کند. روند قانونی بازگشایی مغازه شامل ۳ مرحله اداری است.

ابتدا باید تخلفی که باعث بسته شدن مغازه شده را برطرف کنید. سپس با پرداخت جریمه های تعیین شده، تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف را در اتحادیه امضا می کنید. در نهایت، نامه رسمی فک پلمب صادر شده و باید آن را به اداره اماکن تحویل دهید تا ماموران برای بازگشایی مراجعه کنند. دقت کنید که فک پلمب خودسرانه و پاره کردن مهر و موم مغازه یک جرم کیفری محسوب می شود و مجازات حبس دارد.

تفاوت پلیس اماکن با تعزیرات حکومتی و شهرداری

تفاوت اصلی پلیس اماکن با تعزیرات حکومتی و شهرداری در نوع تخلفاتی است که این ۳ نهاد به آنها رسیدگی می کنند. اداره اماکن فقط بر امنیت اخلاقی، داشتن پروانه کسب و رعایت قوانین انتظامی نظارت دارد. اما اگر یک مغازه دار گران فروشی کند، تقلب در کسب داشته باشد یا کالایی را احتکار کند، پرونده او به صورت مستقیم به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده می شود. از سوی دیگر، برخورد با سد معبر در پیاده روها، ساخت و ساز غیرمجاز و نصب تابلوهای بدون مجوز در حیطه وظایف شهرداری است. بنابراین برای ثبت شکایت از سد معبر یا گران فروشی، نباید به پلیس اماکن مراجعه کنید.

نتیجه‌گیری

رعایت قوانین اداره اماکن تنها یک الزام اداری نیست، بلکه تضمینی برای پایداری و امنیت کسب‌وکار شما است. آشنایی با مقررات این یگان انتظامی کمک می‌کند تا از دردسرهای حقوقی، جریمه‌های سنگین و پلمب‌های ناگهانی جلوگیری کنید. فعالیت شفاف و قانونی، مسیر رشد تجاری شما را هموارتر خواهد کرد. آیا شما هم تجربه دریافت اخطار یا پلمب از سوی این اداره را داشته‌اید؟ روند دریافت تاییدیه برای صنف شما چقدر زمان برده است؟ تجربیات و چالش‌های خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

آیا پلیس اماکن بدون اخطار قبلی می‌تواند مغازه را پلمب کند؟

بله، در موارد خاص مانند کشف مواد مخدر، جرایم امنیتی، فروش کالای قاچاق عمده یا دایر کردن مراکز فساد، این نهاد اختیار دارد بدون تذکر قبلی مستقیما واحد تجاری را پلمب کند. برای تخلفات صنفی عادی، ابتدا فرم اخطار کتبی صادر می‌شود.

اگر بدون مجوز اداره اماکن، پلمب مغازه را باز کنیم چه می‌شود؟

فک پلمب خودسرانه یک جرم کیفری مشخص است که در مراجع قضایی با عنوان محو یا شکستن مهر و موم دولتی بررسی می‌شود. طبق قانون مجازات اسلامی، این اقدام مجازات حبس از ۳ ماه تا ۲ سال را برای فرد خاطی به همراه دارد.

شماره تماس برای گزارش تخلفات به پلیس اماکن چیست؟

شهروندان برای گزارش هرگونه تخلف امنیتی و اخلاقی در اصناف می‌توانند مستقیما با سامانه ۱۱۰ تماس بگیرند. برای ثبت انتقاد، شکایت یا پیشنهاد درباره عملکرد ضابطان و ماموران نیروی انتظامی نیز سامانه ارتباط مردمی ۱۹۷ در نظر گرفته شده است.

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