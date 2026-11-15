به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، ضمن تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، یاد و خاطره قائد شهید امت، سردار شهید تنگسیری و تمامی شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای استان هرمزگان را گرامی داشت.

وی با اشاره به سناریوها و برنامه‌های دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمن از جبهه‌های مختلف و با طراحی نقشه‌های گوناگون تلاش داشت با حمله نظامی و به خیال خود با به میدان آوردن بخشی از مردم علیه حاکمیت، اهدافش را محقق کند، اما در این محاسبات با شکست مواجه شد.

قهرمانی با تمجید از عملکرد نیروهای مسلح کشور افزود: نیروهای مسلح با اقتدار به وظایف خود عمل کردند و طی این مدت، قدرت‌های بزرگ جهان را به چالش کشیدند و پیامدهای این اقتدار را می‌توان در تحولات جهانی و معادلات سیاسی مشاهده کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با تأکید بر اهمیت حضور مردم در کنار نیروهای مسلح تصریح کرد: همزمان با آغاز اقدامات دفاعی نیروهای مسلح، مردم نیز از همان ساعات اولیه در میدان‌ها و خیابان‌ها حاضر شدند و این دو جبهه، دوشادوش یکدیگر مسیر دفاع از کشور را دنبال کردند.

وی ادامه داد: اگر نگوییم حضور مردم و جبهه مردمی از اقدامات نیروهای مسلح مهم‌تر است، قطعاً کمتر از آن نیست؛ چراکه دشمن حساب ویژه‌ای روی حضور مردم در جهت تحقق اهداف خود باز کرده بود، اما این بخش از سناریوی آنان نیز با شکست مواجه شد.

قهرمانی با قدردانی از حضور و ایستادگی مردم گفت: امروز میهن عزیزمان به حضور و نقش‌آفرینی تک‌تک ما نیاز دارد و هر فرد باید به اندازه توان و ظرفیت خود مسئولیتش را ایفا کند؛ یکی در میدان دفاع، دیگری در دریا، فردی در اداره و دیگری در بازار و عرصه پشتیبانی از کشور نقش‌آفرینی می‌کند.

وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی استان هرمزگان در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: مجموعه دادگستری و دستگاه قضایی استان نیز در حوزه‌های مختلف به وظایف خود عمل کرده و از همان لحظات نخست، حمایت، همراهی و پشتیبانی از نیروهای مسلح را در دستور کار داشته و در جبهه‌های مختلف خدمت‌رسانی و مقابله با برنامه‌های دشمن حضور فعال داشته است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش دشمن برای حمله به پل‌ها و زیرساخت‌های کشور، به‌ویژه در استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: دشمن تصور می‌کرد با تخریب چند پل، تونل و مسیر راه‌آهن می‌تواند مردم را دچار هراس و ناامیدی کند و روند زندگی در منطقه را مختل سازد، اما حضور و همبستگی مردم این محاسبات را برهم زد.

وی افزود: مردم با حضور مسئولانه خود در عرصه بازسازی و ترمیم زیرساخت‌ها، توانستند در مدت کوتاهی شرایط را به حالت عادی بازگردانند و دشمن را با ناکامی مواجه کنند.

قهرمانی همچنین با اشاره به وضعیت تأمین و پشتیبانی بازار در استان هرمزگان اظهار کرد: در حوزه پشتیبانی از بازار و تأمین مایحتاج عمومی نیز به لطف خداوند، اقدامات مطلوبی در استان انجام شده است.

وی تصریح کرد: ما از نظر زمانی در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ قرار داریم؛ اگر جنگ‌های جهانی اول و دوم، حمله اسکندر، حمله مغول و انقلاب‌ها و قیام‌های بزرگ تاریخی را در نظر بگیریم، تجاوز دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به کشورمان نیز یکی از مقاطع سرنوشت‌ساز تاریخ ایران است.

قهرمانی در ادامه با اشاره به موقعیت راهبردی استان هرمزگان افزود: از نظر جغرافیایی استان هرمزگان، خلیج فارس و تنگه هرمز در زمره حساس‌ترین و راهبردی‌ترین نقاط جهان قرار دارند و امروز ما در چنین موقعیت مهمی مسئولیت تاریخی خود را بر عهده گرفته‌ایم.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه از کربلایی ذبیح‌اللّه محبی نیز به دلیل حضور مستمر در تجمعات و برنامه‌های شبانه قدردانی کرد و گفت: ایشان از نخستین روزهای جنگ و طی بیش از ۲۵۰ شب، با غیرت و تعصب شخصی و با همراهی خانواده، بستگان، دوستان و همشهریان خود در این مکان و نقاط مختلف حضور داشته و نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت میدان‌های حضور مردمی خاطرنشان کرد: اهمیت این میدان‌ها کمتر از عملیات‌های نظامی نیست و جایگاه و نقش حضور مردم بارها در فرمایشات رهبر عزیز و رهبر شهید مورد تأکید قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از حضور مردم شریف، غیور و با غیرت بندرعباس ابراز امیدواری کرد: دشمن بارها طعم شکست را در این جنگ چشیده است و در ادامه نیز شکست‌های دیگری به او تحمیل خواهد شد و شاهد پیروزی کامل جبهه اسلام و شکست‌های پی‌درپی دشمن خواهیم بود.