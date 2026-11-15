به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عباسی در این زمینه افزود: رودخانه سردرآباد از ارتفاعات سردرآباد و ئاشی‌گولان سرچشمه می‌گیرد و بارش‌های پاییزی موجب جریان دوباره آب در این رودخانه و ورود آن به سد خراسانه شده است.

وی با اشاره به وضعیت ذخیره آب سد خراسانه خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار مترمکعب آب در این سد ذخیره شده و میزان پرشدگی مخزن به حدود ۳۵ درصد رسیده است.

مدیر امور منابع آب بوکان با اشاره به نقش این سد در تامین آب کشاورزی منطقه گفت: در سال زراعی گذشته، طی دو مرحله بیش از ۵۵۰ هزار مترمکعب آب از سد خراسانه برای تامین نیاز کشاورزان روستاهای ئه‌سوغه، ئالی‌کند، کوچک‌وطمیش و تازه‌قلا رهاسازی شد.

عباسی ادامه داد: از زمان آبگیری سد خراسانه در سال ۱۳۹۳ تاکنون، بیش از پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی پایین‌دست این سد تحت پوشش آبیاری قرار گرفته است.

وی در خصوص فعالیت آبزی‌پروری در سد خراسانه نیز گفت: با توجه به اینکه این سد مصرف شرب ندارد، از امسال رهاسازی بچه ماهی و عملیات صیادی در آن شروع شده است.

وی همچنین از آغاز فعالیت‌های آبزی‌پروری در سد خراسانه خبر داد و گفت: با توجه به اینکه این سد برای تامین آب شرب استفاده نمی‌شود، از امسال رهاسازی بچه‌ماهی و عملیات صیادی در آن آغاز شده است.