ارسلان شکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای ۵۲۹.۶ کیلومتر پروژه در محورهای کریدوری و مرزی استان با مشارکت ۴۱ پیمانکار خبر داد و گفت: برای تکمیل این طرح‌ها بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی آذربایجان‌غربی در شبکه ارتباطی و ترانزیتی کشور اظهار کرد: توسعه و ساماندهی راه‌های کریدوری و مسیرهای منتهی به مرزهای استان، نقش مهمی در تسهیل تردد، افزایش ظرفیت حمل‌ونقل کالا و تقویت مبادلات تجاری دارد و اجرای طرح‌های زیرساختی در این محورها با جدیت دنبال می‌شود.

شکری افزود: در مجموع یک‌هزار و ۸۹ کیلومتر از محورهای کریدوری و مسیرهای منتهی به مرزهای استان در قالب طرح‌های مختلف تعریف شده که تاکنون ۱۳۱ کیلومتر از عملیات اجرایی آن‌ها با صرف ۶ هزار و ۵۸ میلیارد ریال اعتبار به انجام رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۲۹.۶ کیلومتر از این محورها با مشارکت ۴۱ پیمانکار در دست اجراست، گفت: برای تکمیل پروژه‌های تعریف‌شده اعتباری بالغ بر ۲۷ هزار و ۶۱۴ میلیارد ریال مورد نیاز است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی درباره مهم‌ترین محورهای کریدوری و مرزی استان نیز بیان کرد: محور بوکان، میاندوآب، مهاباد، ارومیه، سلماس، خوی و ایواوغلی به طول ۳۵۹ کیلومتر، مرند، سه‌راهی ایواوغلی و بازرگان به طول ۱۷۷ کیلومتر، سه‌راهی محمدیار، نقده و تمرچین به طول ۱۰۴ کیلومتر، خوی، قطور و رازی به طول ۶۷ کیلومتر، ارومیه و سرو به طول ۵۵ کیلومتر، پلدشت و مرگنلر به طول ۲۵ کیلومتر، مهاباد و کیله سردشت به طول ۱۳۷ کیلومتر، سلماس و کوزه‌رش به طول ۳۵ کیلومتر و بازرگان و جلفا به طول ۱۳۰ کیلومتر از مسیرهای مهم این برنامه هستند.

وی با اشاره به تمرکز برنامه‌های اجرایی سال جاری بر دو محور اصلی مرند ـ سه‌راهی ایواوغلی ـ بازرگان و بوکان ـ میاندوآب ـ مهاباد ـ ارومیه ـ سلماس ـ خوی ـ ایواوغلی افزود: این دو محور در مجموع ۵۳۶ کیلومتر طول دارند و برای اجرای طرح‌های آن‌ها ۲۹ پیمانکار فعالیت می‌کنند. همچنین ۴۰۹.۳ کیلومتر عملیات اجرایی در این مسیرها تعریف شده و اعتبار مورد نیاز آن ۲۳ هزار و ۸۴۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

شکری در ادامه از پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه سه‌ راهی ایواوغلی خبر داد و گفت: این پروژه در قالب دو قرارداد و به‌صورت همزمان در چهار جبهه کاری شامل محورهای خوی ـ ایواوغلی، خوی ـ جلفا، ایواوغلی ـ بازرگان و محور تبریز در حال اجراست.

وی درباره جزئیات قراردادهای این طرح اظهار کرد: قرارداد نخست با موضوع تکمیل عملیات اجرایی سه‌راهی ایواوغلی به مبلغ یک‌هزار و ۱۶۶ میلیارد ریال و قرارداد دوم با موضوع ساماندهی تقاطع و ادامه مسیر ایواوغلی ـ ماکو به مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال منعقد شده که هر دو قرارداد به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی رسیده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی تأکید کرد: تکمیل محورهای کریدوری و مرزی، سرمایه‌گذاری مستقیم در آینده اقتصادی و تجاری استان است؛ چراکه توسعه این مسیرها علاوه بر ارتقای ایمنی تردد و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، ظرفیت جابه‌جایی کالا، مبادلات مرزی و ارتباط اقتصادی آذربایجان‌غربی با شبکه‌های ملی و بین‌المللی را افزایش می‌دهد.

شکری خاطرنشان کرد: راهبرد مجموعه راهداری، تسریع در اجرای پروژه‌ها و تکمیل زیرساخت‌هایی است که می‌تواند جایگاه آذربایجان‌غربی را در شبکه ترانزیت و تجارت منطقه‌ای تقویت کند.