مجید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بارش ها در استان از افزایش ۴۱ درصدی بارش‌ها در این استان نسبت به متوسط بلندمدت خبر داد و افزود: متوسط بلندمدت بارش در نیمه نخست پاییز آذربایجان غربی ۴۲ میلی‌متر بوده، در حالی که امسال بیش از ۱۷ میلی‌متر بارش بیشتر از این میانگین در استان به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به مقایسه میزان بارندگی با سال گذشته افزود: در نیمه نخست پاییز سال گذشته تنها ۷.۲ میلی‌متر بارش در آذربایجان غربی ثبت شده بود که میزان بارندگی امسال بیش از هشت برابر افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی همچنین از افزایش بارندگی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه خبر داد و گفت: در نیمه نخست پاییز امسال ۵۷ میلی‌متر بارش در این حوضه ثبت شده که ۲۵ درصد بیشتر از متوسط بلندمدت است.

رستگاری با اشاره به بارندگی‌های اخیر در استان بیان کرد: طی روزهای گذشته آبان‌ماه، ۳۲ میلی‌متر بارش در آذربایجان غربی ثبت شده است، این در حالی است که میزان بارش در مدت مشابه سال گذشته ۱.۲ میلی‌متر و متوسط بلندمدت آن ۲۵ میلی‌متر بوده است.

میرآباد با ۱۴۶ میلیمتر رکورددار بارش در آذربایجان‌غربی شد

رئیس رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی گفت: منطقه میرآباد در جنوب استان با ثبت ۱۴۶ میلیمتر بارندگی طی ۷۲ ساعت گذشته، بیشترین میزان بارش را در استان به خود اختصاص داده است.

مهدی صابری افزود: بارندگی‌های پاییزی که از روز شنبه در آذربایجان‌غربی آغاز شده، همچنان ادامه دارد و در ۷۲ ساعت گذشته، بارش‌های قابل توجهی در نقاط مختلف استان به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: پس از میرآباد، شهرستان سردشت با ۹۹ میلیمتر بارندگی، پیرانشهر با ۶۹ میلیمتر، اشنویه با ۶۷ میلیمتر، بوکان با ۳۵ میلیمتر، مهاباد با ۳۲ میلیمتر، میاندوآب با ۲۷ میلیمتر و شاهین‌دژ و نقده هر کدام با ۲۵ میلیمتر، از مناطق پربارش استان بوده‌اند.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی گفت: بارندگی‌ها در شبانه‌روز گذشته هم ادامه داشته که همراه با کاهش تدریجی دما در تمامی نقاط استان است.

وی اظهار کرد: براساس پیش بینی کارشناسان این بارندگی‌ها روز دوشنبه هم در استان استمرار دارد و هشدارهای لازم برای جلوگیری و کاهش خسارت‌ها نیز صادر شده است.