به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین‌فر در پنجمین جلسه شورای مسکن استان، در تشریح موضوع تأمین آسانسور پروژه‌های بلندمرتبه، به مصوبه اخیر شورای عالی مسکن کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، سازمان ملی زمین و مسکن نسبت به خرید آسانسور برای پروژه‌هایی که به دلیل نداشتن آسانسور با مشکل تحویل مواجه هستند، اقدام خواهد کرد.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی این مصوبه در دست تدوین است، افزود: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌ شده، استان‌هایی که پروژه‌های نهضت ملی مسکن آن‌ها به‌ویژه در بخش ساختمان‌های بلندمرتبه از پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد برخوردار است، می‌توانند از محل اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن برای خرید و نصب آسانسور اقدام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به وضعیت پروژه‌های بلندمرتبه استان اظهار کرد: از مجموع حدود ۱۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان، سه‌هزار و ۷۰۰ واحد در قالب ساختمان‌های بلندمرتبه احداث شده است که تاکنون یک‌هزار و ۵۰۰ واحد آن تحویل متقاضیان شده و ۹۰۰ واحد نیز در سال جاری تحویل شده یا خواهد شد، سایر واحدها نیز در برنامه تحویل سال آینده قرار دارند.

شاهین‌فر در ادامه تصریح کرد: هزینه تأمین و نصب آسانسور در قالب این طرح از طریق تسهیلات بانکی از متقاضیان دریافت می‌شود.

وی در تشریح موضوع قیمت‌گذاری پروژه مهرآرا، با اشاره به بررسی‌های کارشناسی و برگزاری چندین جلسه در اداره کل بازرسی استان و کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای مسکن، اظهار کرد: پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع و با در نظر گرفتن کل پروژه به‌صورت یکپارچه، قیمت هر مترمربع از ۳۳۱ واحد فاز دوم پروژه مهرآرا(پردیس غرب) به مبلغ ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در این جلسه به تصویب رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان اظهار کرد: ۱۵۱ واحد باقی‌مانده پروژه نیز که در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی برخوردار است، در قالب فاز سوم پس از تکمیل به متقاضیان تحویل خواهد شد.

شاهین‌فر در تشریح وضعیت آماده‌سازی سایت ۱۷.۵ هکتاری شهر هیدج، با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این سایت توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس قرارداد منعقد شده، گفت: عملیات خاک‌برداری، خاک‌ریزی و تسطیح اراضی انجام شده، اما به دلیل مشکلات مالی و اعتباری، ادامه عملیات متوقف مانده است.

وی با اشاره به تأمین آب، برق و گاز این سایت افزود: در حال حاضر مناقصه اجرای طرح نیز منتشر شده و در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز، عملیات جدول‌گذاری و آسفالت‌ریزی معابر انجام خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در تشریح وضعیت آماده‌سازی کوی سامان شهر قیدار، به احداث واحدهای نهضت ملی مسکن در اراضی اوقافی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، اراضی مورد استفاده برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن عمدتا دولتی بوده و اراضی اوقافی دارای شرایط خاص خود است.

شاهین‌فر در ادامه با بیان اینکه استان‌های زنجان و مرکزی از جمله استان‌هایی هستند که موضوع اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اراضی اوقافی در آن‌ها مطرح است، افزود: با توجه به وقفی بودن اراضی مورد نظر در شهرستان خدابنده و بر اساس توافقات انجام‌ شده با اداره کل اوقاف، اجرای طرح در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: در نظر داریم اجرای عملیات آماده‌سازی کوی سامان قیدار را تسریع کنیم تا زمینه تکمیل آماده‌سازی اراضی و طی مراحل تحویل و واگذاری آن‌ها به متقاضیان فراهم شود.