به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در تشریح دلایل تدوین طرح اصلاح ساختار وزارت اطلاعات اظهار کرد: متناسب‌سازی قدرت و توانمندی دستگاه‌های امنیتی با تهدیدات پیش‌رو، ضرورتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، سازمان‌های امنیتی کشور باید متناسب با نوع و سطح تهدیدات توسعه پیدا کنند و برخی قوانین نیز نباید به مانعی در مسیر افزایش کارآمدی آنها تبدیل شوند.



وی با تأکید بر ضرورت تخصصی‌سازی ساختارهای امنیتی کشور افزود: یکی از اهداف اصلی تهیه این طرح، تبدیل وزارت اطلاعات به سازمانی کاملاً تخصصی است تا فعالیت‌ها و مأموریت‌های آن بر مبنای تخصص و تجربه کارشناسی پیش برود.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اهمیت برخورداری مدیران ارشد این وزارتخانه از تجربه و دانش تخصصی تصریح کرد: شایسته نیست افرادی که فاقد تجربه و تخصص کافی هستند، در رأس این وزارتخانه قرار بگیرند. این در حالی است که در برخی دوره‌های گذشته، افرادی مسئولیت هدایت این وزارتخانه را برعهده داشتند که از تجربه و تخصص لازم برخوردار نبودند.



