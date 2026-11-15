حمیدرضا بنفشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، در روزهای اخیر مراجعه برخی شهروندان به داروخانه‌ها برای تهیه قرص ید افزایش یافته است، در حالی که قرص‌های ید موجود در داروخانه‌ها با قرص ید پتاسیم مورد استفاده در شرایط و حوادث هسته‌ای تفاوت دارند.

وی با اشاره به کاربرد قرص ید پتاسیم افزود: این دارو با دوز مشخص و بالا، تنها در شرایط خاص و برای جلوگیری از جذب ید رادیواکتیو در غده تیروئید مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند خطر ابتلا به سرطان تیروئید ناشی از مواجهه با مواد رادیواکتیو را کاهش دهد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: قرص ید پتاسیم محافظی برای همه اندام‌های بدن در برابر پرتوهای رادیواکتیو نیست و مصرف آن نیز باید صرفاً بر اساس دستور و اعلام مراجع مسئول انجام شود.

بنفشه با تأکید بر پرهیز از مصرف خودسرانه این دارو گفت: افرادی که در معرض خطر آلودگی رادیواکتیو قرار ندارند، هیچ نیازی به مصرف قرص ید پتاسیم ندارند و استفاده بدون ضرورت از آن می‌تواند با عوارضی مانند اختلال در عملکرد تیروئید، کم‌کاری این غده و برخی مشکلات گوارشی و پوستی همراه باشد.

وی ادامه داد: در صورت بروز شرایط اضطراری و حوادث هسته‌ای، قرص ید پتاسیم مورد نیاز برای افراد تعیین‌شده، به‌ویژه نیروهای امدادی و نجاتی که احتمال حضور آنها در مناطق آلوده وجود دارد، تأمین و در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای تأمین این دارو در شرایط اضطراری در منطقه کاشان پیش‌بینی شده و از این نظر جای نگرانی وجود ندارد.

بنفشه افزود: شهروندان باید از خرید و مصرف خودسرانه قرص ید پتاسیم پرهیز کرده و در شرایط خاص، تنها توصیه‌ها و اطلاعیه‌های رسمی مراجع بهداشتی و درمانی را ملاک عمل قرار دهند.