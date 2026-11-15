کامران فرمان‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از رهاسازی سه قطعه پرنده پس از طی مراحل درمان و بازیابی سلامت در زیستگاه طبیعی خود در شهرستان الیگودرز خبر داد و اظهار کرد: این پرندگان شامل یک بهله سارگپه، یک قطعه قره‌غاز و یک بهله دلیجه بودند که پس از انجام اقدامات درمانی و مراقبتی و اطمینان از بهبودی کامل، در طبیعت رهاسازی شدند.

وی افزود: این پرندگان پس از طی دوره تیمار و بازیابی سلامت و اطمینان از توانایی پرواز و ادامه حیات در طبیعت، به زیستگاه اصلی خود بازگشتند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با تأکید بر اهمیت حفاظت از حیات‌وحش عنوان کرد: رهاسازی گونه‌های جانوری پس از درمان و اطمینان از سلامت آن‌ها، از اقدامات مهم در راستای حفاظت از تنوع زیستی و حفظ تعادل اکولوژیکی زیستگاه‌های طبیعی استان است.