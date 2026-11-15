به گزارش خبرنگار مهر،علی قاسم‌زاده در دویست و چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان و در آیین تجلیل از مدال‌آوران و نخبگان علمی و ورزشی اظهار کرد: در میان افراد توانمند و قهرمانانی که در عرصه‌های مختلف برای کشور افتخارآفرینی می‌کنند، برخی به جایگاهی فراتر از یک موفقیت مقطعی دست پیدا می‌کنند و نام آن‌ها در تاریخ و حافظه مردم ماندگار می‌شود.

وی افزود: تفاوت میان قهرمان شدن و اسطوره شدن، در همین تداوم و عمق اثرگذاری نهفته است؛ ممکن است یک فرد در یک رقابت یا رویداد به موفقیت دست یابد، اما اسطوره کسی است که ویژگی‌های ارزشمند و منش او به بخشی ماندگار از شخصیتش تبدیل شود.

شهردار اصفهان با اشاره به برخی چهره‌های ماندگار تاریخ ایران گفت: شخصیت‌هایی همچون پوریای ولی، جهان‌پهلوان تختی و شهید سردار حاج‌قاسم سلیمانی، تنها به دلیل یک موفقیت یا یک رویداد خاص در ذهن مردم ماندگار نشدند، بلکه منش، روحیه و ویژگی‌های انسانی آنان، نامشان را به نمادی از پهلوانی و اثرگذاری تبدیل کرد.

قاسم‌زاده ادامه داد: قهرمانی این شخصیت‌ها یک اتفاق گذرا و محدود به یک مقطع زمانی نبود؛ آنان در مسیر زندگی و فعالیت خود، ویژگی‌هایی را به نمایش گذاشتند که سبب شد جایگاهی ماندگار در تاریخ و میان مردم پیدا کنند.

نخبگان جلوه‌ای از ظرفیت‌های ملت ایران است

وی در ادامه با اشاره به اهمیت شناخت هویت ملی اظهار کرد: هویت، مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مؤلفه‌هایی است که یک فرد یا یک ملت را از دیگران متمایز می‌کند و در سطح ملی، این ویژگی‌ها، هویت و شخصیت یک ملت را شکل می‌دهد.

شهردار اصفهان افزود: تاریخ، جغرافیا، ادبیات و دین، از مهم‌ترین مؤلفه‌های هویت ملی ایران هستند، اما در کنار همه این عناصر، مردم یکی از اصلی‌ترین و تأثیرگذارترین مؤلفه‌های شکل‌دهنده هویت یک ملت به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه ملت ایران دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی در میان ملت‌های جهان است، تصریح کرد: روحیه غیرت، جوانمردی، ایستادگی و مقاومت، از جمله ویژگی‌هایی است که در مقاطع مختلف تاریخ این سرزمین به نمایش درآمده و مردم ایران بارها توانسته‌اند با تکیه بر همین ظرفیت‌ها، از آزمون‌های دشوار عبور کنند.

قاسم‌زاده گفت: در یک سال اخیر نیز شاهد جلوه‌هایی از این صلابت و ایستادگی مردم ایران در عرصه دفاع از وطن بوده‌ایم؛ روحیه‌ای که نشان می‌دهد مؤلفه‌های هویتی یک ملت، تنها در کتاب‌ها و اسناد تاریخی باقی نمی‌ماند، بلکه در بزنگاه‌های مهم خود را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در میان این ملت بزرگ، افرادی ظهور می‌کنند که می‌توان آن‌ها را نماد و تبلور بخشی از ویژگی‌های ارزشمند مردم دانست؛ گروهی در عرصه علم و گروهی در میدان ورزش، با تلاش و توانمندی خود برای کشور افتخار می‌آفرینند.

مدال‌آوران امروز می‌توانند الگوهای فردای ایران باشند

شهردار اصفهان با اشاره به حضور مدال‌آوران و نخبگان علمی و ورزشی در صحن علنی شورای شهر اظهار کرد: جوانانی که امروز در عرصه‌های علمی و ورزشی موفقیت کسب می‌کنند، نمایندگان بخش مهمی از ظرفیت و توانمندی ملت ایران هستند و موفقیت آنان می‌تواند زمینه‌ساز امید و الگوسازی برای نسل‌های آینده باشد.

وی خطاب به نخبگان و مدال‌آوران حاضر در این مراسم گفت: شما در مسیری ارزشمند گام گذاشته‌اید و با تلاش و افتخارآفرینی خود، برای شهر و کشور عزت آفریده‌اید، اما امیدواریم این مسیر با تداوم تلاش، اخلاق و منش پهلوانی، به جایگاهی برسد که نام شما نیز به‌عنوان الگویی ماندگار در ذهن نسل‌های آینده ثبت شود.

قاسم‌زاده خاطرنشان کرد: جامعه بیش از هر زمان دیگری به الگوهایی نیاز دارد که موفقیت را تنها در کسب مقام و مدال خلاصه نکنند و در کنار توانمندی علمی یا ورزشی، اخلاق، مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم را نیز بخشی از مسیر افتخارآفرینی بدانند.

وی ابراز امیدواری کرد که نخبگان علمی و ورزشی اصفهان با تداوم مسیر تلاش و پیشرفت، علاوه بر کسب موفقیت‌های بیشتر، به چهره‌هایی اثرگذار و ماندگار برای ایران تبدیل شوند و نام خود را در کنار افتخارآفرینی، با منش پهلوانی و الگوسازی برای نسل‌های آینده پیوند بزنند.