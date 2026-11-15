به گزارش خبرگزاری مهر، نشست پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه با تأکید بر صیانت از منابع طبیعی، آگاهی‌بخشی درباره پیامدهای زیست‌محیطی و قانونی این اقدام و معرفی کشت‌های جایگزین در شهرستان ازنا برگزار شد.

محمد درویشی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ازنا، در این نشست با اشاره به پیامدهای مخرب کشت گیاهان ممنوعه اظهار کرد: گسترش این نوع کشت می‌تواند به نابودی پوشش گیاهی بومی، تخریب مراتع و برهم خوردن تعادل اکولوژیکی منجر شود و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به منابع طبیعی وارد کند.

محمدحسین بابایی، رئیس اداره آموزش و ترویج اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان نیز با تأکید بر ممنوعیت قانونی کشت گیاهان مخدر، نسبت به پیامدهای حقوقی و قضایی این اقدام هشدار داد و بر ضرورت آگاهی‌بخشی به بهره‌برداران برای پیشگیری از ورود آنان به فعالیت‌های غیرقانونی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت هدایت بهره‌برداران به سمت فعالیت‌های اقتصادی سازگار با منابع طبیعی افزود: کشت گونه‌هایی مانند موسیر و زعفران به دلیل صرفه اقتصادی و نیاز آبی کمتر، از گزینه‌های جایگزین مناسب برای توسعه کشت‌های قانونی به شمار می‌روند و باید به‌جای گیاهان ممنوعه ترویج شوند.

در ادامه این نشست، سرهنگ طاهری، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان ازنا، گزارشی از اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده در سطح شهرستان برای مقابله با کشت گیاهان ممنوعه ارائه کرد.

این نشست با حضور مشاور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، رئیس و کارشناسان اداره ترویج منابع طبیعی استان، جانشین فرمانده انتظامی و رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ازنا، رئیس و کارکنان اداره منابع طبیعی شهرستان، مسئولان محیط زیست مناطق حفاظت‌شده، کارشناس ترویج منابع طبیعی الیگودرز، جمعی از دهیاران و معتمدان محلی و اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مرتع‌داران شهرستان ازنا برگزار شد.