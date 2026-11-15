به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران، در تذکر پیش از دستور خود در صحن علنی شورا، نسبت به قطع درختان در مناطق شهرداری صرفاً بر اساس ثبت در سامانه نهال انتقاد کرد و خواستار رعایت تشریفات قانونی و اخذ مجوز کمیسیون ماده ۷ پیش از هرگونه قطع یا جابه‌جایی درخت شد.

امانی با اشاره به آیین‌نامه قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها گفت: بر اساس تبصره یک این آیین‌نامه، همه دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری تهران و سازمان‌های وابسته موظف‌اند پیش از انجام هرگونه عملیاتی که مستلزم قطع درخت یا تخریب فضای سبز باشد، از کمیسیون ماده ۷ مجوز دریافت کنند.

وی با بیان اینکه در تیرماه امسال نیز در این زمینه به شهرداری تهران تذکر داده است، اظهار کرد: در آن تذکر تأکید کردم که قانون داریم و نمی‌توان با بخشنامه و دستورالعمل داخلی، قانون را تعدیل یا اصلاح کرد.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به بخشنامه صادرشده در دوره معاونت قبلی خدمات شهری شهرداری تهران افزود: بر اساس این بخشنامه، در صورت خشک‌شدن یا آفت‌زدگی درخت و همچنین احتمال سقوط و تهدید سلامت شهروندان، مناطق می‌توانند پس از ثبت موضوع در سامانه نهال، نسبت به قطع درخت اقدام کنند.

امانی تأکید کرد: شما با بخشنامه نمی‌توانید قانون را دور بزنید. قانون صراحت دارد که حتی اگر خود شهرداری بخواهد چنین اقدامی انجام دهد، باید از کمیسیون ماده ۷ مجوز بگیرد.

قطع درختان در مناطق مرکزی تهران

وی با اشاره به دریافت تصاویر درختان قطع‌شده از سوی شهروندان در هفته گذشته گفت: تعدادی از شهروندان عکس‌هایی برای من ارسال کردند که نشان می‌داد در یکی از مناطق مرکزی تهران، تعدادی درخت قطع شده است. موضوع را از شهردار منطقه پیگیری کردم و ایشان مرا به معاون خدمات شهری منطقه ارجاع داد.

امانی ادامه داد: معاون خدمات شهری عکس‌هایی برای من فرستاد که نشان می‌داد درختان خشک بوده‌اند، اما تصاویر شهروندان وضعیت متفاوتی را نشان می‌داد. موضوع این است که آیا اساساً باید این درختان قطع می‌شدند یا خیر.

وی افزود: وقتی درباره مجوز سؤال کردم، گفتند به‌محض ثبت در سامانه، خودمان درخت را قطع می‌کنیم. من می‌گویم این کار خلاف قانون است و حتی شورای شهر نیز نمی‌تواند چنین مجوزی به شهرداری تهران بدهد.

لزوم تأیید کمیسیون ماده ۷ پیش از قطع درخت

این عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه قطع یا جابه‌جایی درخت به دلایلی همچون آفت‌زدگی، عملیات عمرانی، احتمال سقوط یا تهدید سلامت شهروندان نیازمند مجوز کمیسیون ماده ۷ است، تصریح کرد: اعضای کمیسیون باید صورت‌جلسه را امضا و تأیید کنند که درخت باید قطع یا جابه‌جا شود؛ در غیر این صورت، قطع درخت غیرقانونی است.

امانی با طرح این پرسش که آیا در نواحی شهرداری کارشناسان متخصص گیاه‌شناسی برای تشخیص وضعیت درختان حضور دارند، گفت: ظاهراً این کار را به نواحی سپرده‌اند. آیا واقعاً کارشناسانی در این بخش حضور دارند که بتوانند از نظر گیاه‌شناسی و کارشناسی تشخیص دهند درخت آفت‌زده است و باید قطع شود؟

وی در پایان از شهرداری تهران خواست این اقدامات را از روال قانونی خارج نکند و گفت: ابتدا مجوز بگیرند و سپس، اگر قصد جابه‌جایی یا قطع درخت را دارند، اقدام کنند.