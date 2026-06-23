هشدار شورای شهر درباره گسترش آفت درختان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه کاشت، حفاظت و آبیاری درختان در میادین، معابر و بوستان های موجود در داخل شهرها از وظایف شهرداری به شمار می رود، اظهار کرد: مصادیق قطع درختان در قانون مشخص شده و درختان به دلایل بیماری، آفت زدگی یا انگل و احتمال سرایت آن به دیگر درختان مجوز قطع دارند.



وی افزود: چهار بوستان سالهای طولانی در اختیار شهرداری قرار دارند و نزدیک به ۱۰ سال است که با مشکل کمبود آب و خشک شدن درختان مواجه هستند. این موضوع بین شهرداری و منابع طبیعی بلاتکلیف است. درختان زیادی خشک شده و یا دچار آفت شدند و این بیماری به سایر درختان نیز آسیب می زند.



به گفته وی؛ شهرداری استعلامات را انجام می دهد تا مجوز قطع درخت را بگیرد اما سازمان منابع طبیعی مجوز نمی دهد. با توجه به اینکه شهرداری مالک نیست نمی تواند درختان را قطع کنند.



امانی ادامه داد: در مواردی که پیمانکاران را مقصر اعلام کردیم، بررسی های لازم را انجام دادیم و دیدیم برخی درختان از درون خالی شده و حتی ارزش قطع کردن نیز نداشتند.



به گفته وی؛ حتی بوستانی که در اختیار سازمان محیط زیست قرار دارد، با مشکل آفت زدگی و خشک شدن درختان مواجه است.