ضرورت اجرای مصوبه ساماندهی فضاهای عمومی پارک خودرو در پایتخت

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با تأکید بر ضرورت صیانت از فضای سبز پایتخت گفت: حتی در بخش‌هایی از بوستان‌ها که درختی وجود ندارد، نباید به بهانه اجرای طرح‌های مختلف از جمله ساخت پناهگاه، به فضای بوستان‌ها تعرض شود.

بوستان‌ها را باید یک مجموعه واحد دانست

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسه شورا اظهار کرد: فلسفه ایجاد بوستان این است که مردم بتوانند در این فضاها اوقات خود را سپری کنند، آرامش داشته باشند، از فضای سبز بهره ببرند و کودکان امکان بازی و تفریح داشته باشند؛ بنابراین بوستان را باید به عنوان یک مجموعه در نظر گرفت، نه صرفاً نقاطی که درخت در آن کاشته شده است.

امانی افزود: اگر بخشی از یک بوستان فاقد درخت باشد، این موضوع به معنای آن نیست که می‌توان آن قسمت را از مجموعه بوستان جدا کرد و برای ساخت‌وساز مورد استفاده قرار داد و اگر قرار باشد بخش قابل توجهی از فضای بوستان به ساختمان اختصاص پیدا کند، دیگر نمی‌توان آن مجموعه را بوستان تلقی کرد.

قطع درخت حتی برای طرح‌های عمرانی مجاز نیست

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به قوانین مربوط به قطع درختان، تصریح کرد: قطع درخت جرم است و در صورت وقوع تخلف، پرونده به مراجع قضایی ارسال می‌شود و حتی برای اجرای طرح‌های عمرانی شهرداری نیز نباید به سادگی اقدام به قطع درختان کرد.

وی ادامه داد: اگر اجرای یک طرح عمرانی واقعاً ضروری و در جهت منافع شهروندان باشد، باید در فصل مناسب و پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۷، نسبت به جابه‌جایی درختان اقدام شود؛ به‌ گونه‌ای که پس از انتقال نیز از زنده ماندن و حفظ درختان اطمینان حاصل شود.

شهرداری مسئول ساماندهی فضاهای عمومی پارک خودرو است

وی همچنین درباره ساماندهی فضاهای عمومی مورد استفاده شهروندان برای پارک خودرو گفت: شورای شهر مصوبه‌ای داشته است که بر اساس آن شهرداری تهران باید فضاهای عمومی مورد استفاده مردم برای پارک خودرو را ساماندهی کند. این مصوبه چند سال قبل ابلاغ شده و در یکی دو منطقه نیز اجرای آن آغاز شد، اما متأسفانه ادامه پیدا نکرد و به طور کامل اجرایی نشد.

امانی در پایان بر ضرورت پیگیری و نظارت شورای شهر تأکید کرد و گفت: کمیسیون حمل‌ونقل و شورای شهر باید اجرای این مصوبه را با جدیت پیگیری و بر روند اجرای آن نظارت کنند تا ساماندهی فضاهای عمومی پارک خودرو به سرانجام برسد.