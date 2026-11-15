به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه هنرمندان پیشکسوت، شورای شهر شهرداری حلبچه در اقلیم کردستان عراق، در قدردانی از نقش احمد ناطقی هنرمند عکاس پیشکسوت در ثبت و مستندسازی فاجعه بمباران شیمیایی این شهر، نام‌گذاری یکی از پارک‌های حلبچه به نام این عکاس ایرانی را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، این طرح با حضور اکثریت اعضا و پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسیده است. در متن مصوبه، خدمات احمد ناطقی در مستندسازی پرونده بمباران شیمیایی حلبچه، دلیل این نام‌گذاری عنوان شده است.

پارک موردنظر در بخش یک شهر حلبچه واقع شده است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، قرار است شورای شهر با دعوت رسمی از احمد ناطقی، این پارک را با حضور او افتتاح کند.

احمد ناطقی در سال ۱۹۸۸ تصاویر قربانیان بمباران شیمیایی حلبچه را همراه ساسان مویدی ثبت کرد. این آثار در جریان محاکمه صدام حسین و علی حسن المجید، معروف به «علی شیمیایی»، به‌عنوان اسناد تصویری جنایت مورد استفاده قرار گرفتند.

تصویر «عمر خاور»، پدری است که کودکش را در آغوش دارد و همراه او قربانی حمله شیمیایی شده است. تندیسی به عنوان نماد جنایت جنگی شیمیایی، برگرفته از این عکس ساخته و در مقابل دادگاه لاهه نصب شده است.