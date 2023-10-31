پاسخ معاون هنری ارشاد به درخواست عکاس پیشکسوت/ دنبال تعامل هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، روز هفتم آبان ماه وقتی خبردار شدیم که احمد ناطقی هنرمند عکاس پیشکسوت آثار خود را در اعتراض به مسئولان هنری کشور و عملکرد آنها، معدوم کرده است، با ناطقی به صحبت نشستیم که مصاحبه با او با عنوان «چرا ناطقی بخشی از آثار خود را سوزاند؟ / نامه سرگشاده به معاون هنری» را می‌توانید اینجا بخوانید. پس از انتشار این مصاحبه و فیلم معدوم کردن آثار احمد ناطقی، محمود سالاری معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در گفت‌وگویی با مهر توضیحاتی ارائه کرد.

محمود سالاری معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اعتراض احمد ناطقی به ایرنا و نامه سرگشاده او، توضیح داد: در همایش هنرمندان پیشکسوت به شیراز در جوار آقای ناطقی بودم و حتی گفت‌وگو و تعاملی نیز با هم داشتیم ولی من نمی‌دانم این نامه سرگشاده برای چه زمانی است. اجمالاً باید بگویم که در دهه شصت، تبلیغات جنگ و جبهه نیز زیرمجموعه ایرنا محسوب می‌شد و ایشان نیز کارمند ایرنا به عنوان عکاس بودند و حقوق می‌گرفتند تا عکس ثبت کنند. برای همه خبرگزاری‌ها، آرشیو عکس، جزئی از سرمایه مادی‌شان است، البته حقوق معنوی عکس‌ها برای عکاس است اما قرار نیست که عکس‌هایش را با خود ببرد. اینکه نکته‌ای مطرح شود که به دور از انصاف است، شایسته نیست.

وی گفت: نکته دوم این است که خبرگزاری ایرنا چون مقر اصلی تبلیغات جنگ بوده است، تقریباً همه عکاسانی که در این حوزه فعال بودند یا با خبرگزاری قرارداد داشتند یا به نوعی با آنها تعامل داشتند. ضمن اینکه وقتی با آقای نادری مدیرعامل خبرگزاری ایرنا گفت‌وگویی داشتم، مطرح کرد که از آقای ناطقی دعوت شده تا آثارش را انتخاب تا کنتاکتی از آنها را تحویلش دهند اما آقای ناطقی درخواست دارد نگاتیو آثار را بردارد یا عکس‌ها را اسکن کند، در حالی که این آثار، سرمایه خبرگزاری است.

سالاری همچنین عنوان کرد: اتفاقاً من به آقای نادری پیشنهاد دادم عکس‌ها را در قالب کتاب چاپ کنند که گفتند این پیشنهاد قابل بررسی است اما آقای ناطقی چنین چیزی را از ایرنا نخواسته است و تنها درخواستش، اخذ عکس‌هایی است که در آرشیو ایرنا نگهداری می‌شود. به اعتقاد من اگر درخواست آقای ناطقی همین باشد، باید با مسئولان ایرنا وارد تعامل شود.

وی با بیان اینکه درصدد تعامل با احمد ناطقی هنرمند پیشکسوت خواهد بود، در پاسخ به اینکه چطور می‌توان به هنرمند پیشکسوتی که تمامی عمرش را برای ثبت آثار گذاشته و حداقل درخواستش چاپ کتابی از آثارش است، کمک کرد، گفت: چاپ کتاب گران‌سنگی چون کتاب عکس با محتوای آثار آقای ناطقی، جزو اولویت‌های معاونت هنری نیست و البته که این حیطه به معاونت فرهنگی مربوط می‌شود هرچند دوستان معاونت فرهنگی نیز اگر بودجه داشته باشند، می‌توانند چنین کتابی را چاپ و منتشر کنند اما به اعتقاد من چاپ چنین کتابی باید با همراهی بخش خصوصی و نهادهایی با بودجه‌های بالا صورت گیرد. ما در انجام امور هنرمندان و تولید محصولات‌شان، دست‌مان خیلی محدود باز است و یکسری اولویت‌ها داریم. درست است که کار آقای ناطقی ارزشمند است اما اولویت‌هایی که ما داریم باید اجازه انتشار کتاب به ما بدهد!

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تصریح کرد: من اگر چنین بودجه‌ای داشتم و کار هنرمندان را انجام نمی‌دادم، فرمایش شما و دوستان درست بود و خیانت می‌کردم اما واقعاً چنین بودجه‌ای نداریم.

وی بیان کرد: خیلی از هنرمندان آثار مرتبط با امام حسین (ع) و عاشورا دارند. فی البداهه می‌توانم چندین نفر از آنها را اسم ببرم همچنان که در همین سفر به شیراز، دوستی از اساتید برجسته عکاسی کشور را دیدم که درخواست چاپ آثارش را داشت. بنابراین تعداد این بزرگواران زیاد است و ما نیز متأسفانه بودجه‌ای برای این همراهی نداریم.

سالاری در پایان با ابراز تأسف از معدوم شدن بخشی از آثار ارزشمند احمد ناطقی، گفت: حتماً بابت این موضوع با آقای ناطقی صحبت خواهم کرد.