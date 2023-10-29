چرا ناطقی بخشی از آثار خود را سوزاند؟/ نامه سرگشاده به معاون هنری

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ناطقی هنرمند عکاس باسابقه که خالق منحصر به فردترین عکس‌های فاجعه بمباران شیمیایی حلبچه و کتاب تصویری حج با عنوان «مشق عشق» است، در اعتراض به نحوه رفتار و عملکرد متولیان فرهنگی کشور، هزاران فریم اسلاید از آثار خود را معدوم کرد.

ناطقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره این اتفاق بیان کرد: سال‌هاست که برای مجموعه عکس‌های مختلف از جمله «امام حسین (ع)، «کتاب جنگ» و «کتاب حلبچه» در حال پیگیری هستم تا منتشر شوند اما هیچ ارگان و سازمانی نسبت به این موضوع توجهی ندارد و من حتی برای چاپ کتاب عکس‌های حلبچه مجبور شدم در خارج از کشور آن را چاپ کنم.

وی تصریح کرد: وقتی به آثار فرهنگی توجهی نمی‌شود و کسی هم برای سرمایه‌گذاری روی آنها اشتیاقی ندارد، بهتر است این آثار سوزانده شوند.

ناطقی همچنین گفت: نزدیک به ۱۷ سال است که برای کتاب عکس‌های امام حسین (ع) عکاسی کردم و ۷ سال است ماکت این کتاب آماده است و من هم به دنبال سرمایه‌گذار هستم اما متاسفانه نتیجه‌ای نداشته است! همچنین قصد دارم کتاب عکس جنگ را تدوین کنم اما ایرنا پس از ۲ سال پیگیری مداوم، عکس‌هایم را تحویل نمی‌دهد!؟ البته بعد از گذشت ۲ سال یک نسخه بی کیفیت در حد نمایش و نه چاپ کتاب به بنده دادند که کوچک‌ترین ارزشی برای چاپ کتاب ندارد!

این عکاس باسابقه عنوان کرد: همچنین برای تدوین کتاب عکس‌های حلبچه که منحصر به فردترین عکس‌ها از حادثه بمباران شیمیایی حلبچه است و حتی از یکی از عکس‌های من تندیس ساختند و مقابل دادگاه لاهه قرار داده‌اند، مجبور شدم به خارج از کشور بروم و کتاب را چاپ کنم!

وی همچنین نامه‌ای سرگشاده به محمود سالاری معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته است که بخش‌هایی از آن به شرح زیر است:

«جناب آقای محمود سالاری

معاونت محترم امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شخصا نمی‌دانم شرح وظایفِ حضرتعالی در حوزه هنر و هنرمندان و موارد مرتبط با آن چیست، آنچه برای ما مسجل شده است و در فحوای کلام، مستقیم و غیرمستقیم از حضرتعالی به صورت حضوری و نقل قولی شنیده ایم، این است که «در حال حاضر برای انجام امور و طرح‌های هنری پولی در کار نیست» با این فرض، بدون هرگونه تقاضای مالی، پس از تلفن‌ها و پیام‌های مکرر در پیام رسان‌ها، بار دیگر به صورت یادداشتی سرگشاده این معضل و مشکل مشترک میان هنرمندان، خصوصاً در عرصه عکس و عکاسی را به استحضار حضرتعالی می‌رسانم:

جناب آقای سالاری، شاید مستحضر باشید در یک امر و یک حق بدیهی در سراسر جهان، یک هنرمند مؤلف، مالک حقوقیِ اثر خود است و به طور ویژه در حوزه عکس و عکاسی، اگر آثاری از یک عکاس در هرسطح و اندازه‌ای، در هر رسانه‌ای و هر زمانی چاپ و منتشر شود؛ به تناسب شرایط انتشار، حق مالکیتِ معنوی به صاحب اثر و اگر مرده باشد به وراث او تعلق می‌گیرد، بنده به عنوان ریاست اداره عکس و عکاس خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در طول جنگ آثاری خلق کرده ام که در جای جای امورات این نظام مؤثر بوده و نقش و اثر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داشته است و امروز بیش از ۷ سال است که برای چاپ یک کتاب دفاع مقدس، توجه فرمائید کتاب دفاع مقدس، نه اقتصادی، اجتماعی، گردشگری و تبلیغاتی و ... کفش آهنین پاره کرده ام تا یک نسخه ازآ ثار خودم را دریافت و نسبت به چاپ و انتشار کتابی با عنوان مسلخ عشق اقدام کنم، اما با کمال تأسف سازمان مربوطه در دوره مدیریت‌های مختلف، با وقاحت تمام برای تحویل هر کپی از آثار تألیفی خودم!!!! طلبِ اخذِ هنگفتی وجه کرده است.

شایان ذکر است این مطلب به صورت حضوری در جلسه خصوصی به آقای اسماعیلی وزیر محترم وزارت فرهنگ و ارشاد، جناب آقای اسلامی معاونت محترم اداری و مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل و هر دوی ایشان قولِ پیگیری و دستور الزام داده اند اما به غیر از اتلاف فرصت‌های بی‌شمار این حقیر، دریغ از کوچک‌ترین نتیجه‌ای.

جناب آقای سالاری از آنجا که نامه را سرگشاده محضر حضرتعالی ارائه کرده ام در پایان نمی‌توانم تقاضا و خواسته‌ای داشته باشم، چرا که اگر در اصلاح معضلات فرهنگی که مقام معظم رهبری سال‌ها برای اصلاح آن تذکر داده و خون دل‌ها خورده اند، اراده‌ای باشد همین کوتاه اشارات کافی است.»