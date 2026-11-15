دریافت 8 MB کد مطلب 7011419 https://mehrnews.com/x3dCdc ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲ کد مطلب 7011419 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲ پایان سالها چشمانتظاری؛ شهید گمنام والفجر یک به خانه بازمیگردد همزمان با ایام شهادت مادر شهدای گمنام، پیکر مطهر یک شهید پس از سالها در منطقه عملیاتی والفجر یک تفحص شد. کپی شد مطالب مرتبط تشییع و تدفین شهید گمنام در میناب وداع با شهید گمنام در سازمان قضایی نیروهای مسلح کهگیلویه وبویراحمد تشییع و تدفین شهید گمنام ۱۸ ساله در جزیره کیش میزبانی مردم بخش سندرک میناب از یک شهید گمنام گلگون کفن پایان سالها غربت؛ پیکر شهید گمنام در منطقه والفجر یک تفحص شد برچسبها شهید گمنام شهدای گمنام تحقیق و تفحص
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