https://mehrnews.com/x3dBFT ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳ کد مطلب 7010081 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳ وداع با شهید گمنام در سازمان قضایی نیروهای مسلح کهگیلویه وبویراحمد یاسوج-مراسم وداع و تشییع و خاکسپاری با شهید گمنام در سازمان قضایی نیروهای مسلح کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد. دریافت 58 MB کد مطلب 7010081 کپی شد مطالب مرتبط پیکر دو شهید گمنام در یاسوج تشییع شد دو شهید گمنام در شهر یاسوج تشییع شدند پایان سالها چشمانتظاری؛ شهید گمنام والفجر یک به خانه بازمیگردد پیکر مطهر دو شهید در یاسوج تشییع شد پیکر مطهر یک شهید در یاسوج تشییع شد اهالی فرهنگ و هنر گلستان با شهید گمنام دفاع مقدس وداع کردند دانشگاه ملی مهارت خوارزمی ملایر آرامگاه ابدی شهید گمنام شد تشییع دو شهید جنگ رمضان در یاسوج تشییع پیکر دو شهید اقتدار در یاسوج تشییع شهید راه امنیت در یاسوج برچسبها یاسوج شهید گمنام مراسم تشییع
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