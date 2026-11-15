به گزارش خبرگزاری مهر، گروه‌های تفحص شهدا موفق شدند که پیکر یک شهید را در منطقه عملیاتی والفجر ۱ پیدا کنند. عملیات والفجر یک، فروردین ۱۳۶۲ در منطقه غربی فکه تا بلندی حمرین در جنوب کشور اجرا شد و پیکر این شهید از ۴۳ سال گذشته تاکنون در این منطقه جامانده بود. پیکر این شهید، روز گذشته در حالی پیدا شد که همچنان پوتین به پا داشت و وسایل شخصی از جمله کیف مدارک، همراه او بود.