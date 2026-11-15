مولوی احمد سپاهی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات خدمات عمومی و معیشتی مردم شهرستان گلشن اظهار کرد: مطالباتی مانند تأمین آب، آرد و نان، وضعیت جایگاه‌های سوخت، قطعی برق و دسترسی به سیلندر گاز همچنان از دغدغه‌های جدی مردم است و رسیدگی به آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر دستگاه‌های مسئول است.

امام جمعه اهل سنت گلشن، با اشاره به مطالبه ۱۸ ساله مردم برای حل مشکل آب گلشن افزود: پس از سال‌ها پیگیری، تازه از ارائه طرح مطالعاتی دشت مکسوخته سخن گفته می‌شود؛ در حالی که مردم در این مدت با دشواری‌های ناشی از کمبود آب مواجه بوده‌اند. انتظار می‌رود مطالعات انجام‌شده به برنامه‌ای روشن، زمان‌بندی‌شده و قابل اجرا برای تأمین آب تبدیل شود.

خدمات اولیه نباید بر دوش خیرین بماند

وی با اشاره به مشکلات دستگاه‌های خدمات‌رسان در تأمین نیروی انسانی و اعتبارات گفت: کمبود بودجه و امکانات نباید به توقف پیگیری مطالبات مردم منجر شود و لازم است مدیران شهرستانی مسائل را از مسیر دستگاه‌های استانی و ملی دنبال کنند تا برای مشکلات راه‌حل عملی پیدا شود.

سپاهی همچنین با اشاره به وابستگی بخشی از نیازهای حوزه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش، بهزیستی، کمیته امداد و تأمین آب و برق به کمک خیرین تصریح کرد: مشارکت خیرین ارزشمند و قابل تقدیر است، اما تأمین نیازهای اساسی مردم و ارائه خدمات عمومی، مسئولیتی بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و نباید بار اصلی این وظایف بر دوش نیکوکاران قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی مسئولان خاطرنشان کرد: هدف از طرح این مطالبات، تقویت روند رسیدگی به مشکلات و بهبود شرایط زندگی مردم است. انتظار می‌رود مسئولان با هماهنگی بیشتر، پیگیری مستمر و ارائه گزارش روشن از اقدامات انجام‌شده، زمینه کاهش مشکلات و افزایش رضایتمندی مردم را فراهم کنند.