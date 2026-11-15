امین عدیلی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه ۱۲۰ واحدی خانه امید در شهرستان کنارک بیان کرد: در مرحله نخست، ۴۰ واحد از این پروژه آماده واگذاری شده است و تحویل آن‌ها به متقاضیان، بخشی از مسیر تأمین مسکن برای خانواده‌های مشمول را تکمیل می‌کند.

وی ادامه داد: اهمیت چنین طرح‌هایی در آن است که خانواده‌های کم‌برخوردار، به‌ویژه افرادی که سال‌ها با مشکل تأمین مسکن روبه‌رو بوده‌اند، بتوانند با برخورداری از سرپناه مناسب، آینده مطمئن‌تری برای خود و فرزندانشان بسازند.

وی با تأکید بر تداوم نهضت خانه‌سازی در استان گفت: توسعه طرح‌های مسکن حمایتی باید متناسب با نیاز مناطق مختلف و با اولویت خانواده‌های فاقد مسکن دنبال شود. هدف این است که ساخت‌وسازها به نتیجه ملموس در زندگی مردم منجر شود و واحدهای احداث‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست متقاضیان واقعی برسد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: پروژه خانه امید کنارک نیز در همین مسیر اجرا شده و با تکمیل و واگذاری سایر واحدها، شمار بیشتری از خانواده‌های واجد شرایط از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

خانه امید؛ فراتر از ساخت واحدهای مسکونی

وی افزود: مسکن مناسب، پایه آرامش و امنیت خانواده است و برای بسیاری از خانوارهای محروم، خانه‌دار شدن می‌تواند نقطه عطفی در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی زندگی باشد. از این رو، طرح‌هایی مانند خانه امید با رویکرد حمایت از اقشار نیازمند و کاهش دغدغه تأمین سرپناه اجرا می‌شوند.