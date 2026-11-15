به گزارش خبرنگار مهر، رسول صفرزایی، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گستردگی جغرافیایی و پراکندگی جمعیت، ارائه خدمات آموزشی در این استان را با شرایط متفاوتی روبه‌رو کرده است؛ به‌گونه‌ای که فاصله شمالی‌ترین مدرسه تا جنوبی‌ترین مدرسه استان به یک‌هزار و ۲۴۰ کیلومتر می‌رسد.

وی افزود: میانگین فاصله میان روستاهای استان ۷۶ کیلومتر است و همین مسئله، در کنار هزینه‌های رفت‌وآمد، دسترسی برخی دانش‌آموزان به مدارس را دشوار می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با اشاره به توسعه مدارس شبانه‌روزی بیان کرد: در گام نخست، تعداد این مدارس از ۲۰۰ به ۲۲۰ واحد افزایش یافت تا دانش‌آموزان مناطق دورافتاده نیز فرصت بیشتری برای ادامه تحصیل داشته باشند.

صفرزایی ادامه داد: توسعه این مدارس نقش مؤثری در بازگشت دانش‌آموزان به نظام آموزشی داشته است؛ به‌طوری‌که سال گذشته سه‌هزار و ۲۲۵ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل از طریق ظرفیت مدارس شبانه‌روزی جذب شدند.

وی تأکید کرد: متناسب‌سازی زیرساخت‌های آموزشی با شرایط جغرافیایی استان و گسترش امکانات تحصیلی در مناطق کم‌برخوردار، از اولویت‌های آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان است.