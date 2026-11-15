عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک حادثه رانندگی در محله قلعه شهرستان سمیرم، یک دستگاه خودروی سواری پیکان پس از انحراف از مسیر با ساختمان یک مدرسه برخورد کرد.

وی افزود: در پی این حادثه، دو نفر از سرنشینان خودرو مصدوم شدند که بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو واحد امدادی برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس استان اصفهان ادامه داد: نیروهای امدادی پس از حضور در محل، عملیات رهاسازی و ارائه خدمات اولیه درمانی به مصدومان را انجام دادند.

وی خاطرنشان کرد: هر دو مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه، برای ادامه روند درمان به بیمارستان سیدالشهدا (ع) سمیرم منتقل شدند.

عابدی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین رانندگی و توجه به شرایط مسیر، گفت: رانندگان باید با سرعت مطمئنه و رعایت نکات ایمنی از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.