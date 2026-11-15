به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه سرپرست حوزه استاندار و سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گفت: ارتباط مؤثر با همکاران، تسهیل ارتباط درون‌سازمانی و رضایت مردم و ارباب‌رجوع باید اولویت همه همکاران باشد.



وی بر دسترسی آسان مدیران و جامعه هدف به استاندار تأکید کرد و افزود: انسجام و تقویت ارتباط مدیران ستادی با فرمانداران و ایجاد پل ارتباطی دولت محلی از برنامه‌های اصلی حوزه استاندار، مدیران ستادی و دستگاه‌های اجرایی است.



استاندار اردبیل با اشاره به وظایف دفتر امور شهری و شوراها، بر تقویت نظارت بر شوراها و شهرداری‌ها تأکید کرد و گفت: نقش این دفتر در صیانت از حقوق شهروندی و نظارت بر عملکرد شوراها و شهرداری‌ها باید تقویت شود.



در پایان، یوسف بابایی سرپرست حوزه استاندار و غلامحسین غاربی سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل معرفی شدند.