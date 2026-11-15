به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه مستند روایت فتح، مستند «آقا من رو دوست داره» که در مرحله تدوین قرار دارد روایتی عاطفی از مواجهه کودکانه محمدمهدیِ هشت‌ساله با داغ شهادت پدرش شهید جابر بیات است که جشن تولدش را به سوگ پیوند می‌زند.

این بحران روحی زمانی عمیق‌تر می‌شود که یک سوءتفاهم معصومانه، باور او را درباره دوست داشته‌شدن از سوی رهبر انقلاب متزلزل می‌کند، قصه‌ای که روایت تلاش مادر برای التیام زخم‌های پسرش در مواجهه با چالش‌ها و رخدادهایی پیش‌بینی‌نشده است.

عوامل مستند «آقا من رو دوست داره» عبارتند از کارگردان: مهدیه‌سادات محور، تهیه‌کننده: احمد شفیعی، نویسنده: معصومه یزدانی، تدوینگر: مجید شتی، تصویربرداران: امیرحسین شاکری و مجتبی عمارلو، مجری طرح: خانه هنری رسانه‌ای دیما و محصول گروه مستند روایت فتح.

«آقا من رو دوست داره» متقاضی حضور در بیستمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» است.