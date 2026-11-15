به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده در این خصوص اظهار کرد: صبح یکشنبه وقوع حریق در یک رستوران به آتش‌نشانی اعلام شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه ۲۶ و تیم‌های نجات و حریق ایستگاه ۵ به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود: با توجه به محبوس شدن سه نفر در داخل رستوران، آتش‌نشانان هم‌زمان با انجام عملیات اطفای حریق، عملیات نجات افراد گرفتار را آغاز کردند و با سرعت عمل موفق شدند هر سه نفر را از داخل رستوران خارج کنند.

وی ادامه داد: افراد نجات‌یافته که دچار سوختگی شده بودند، پس از خروج از محل حادثه برای دریافت خدمات درمانی تحویل عوامل اورژانس شدند.

فرخنده با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در واحدهای صنفی، به صاحبان رستوران‌ها توصیه کرد: تجهیزات گازسوز و برقی، اتصالات و سیستم‌های گرمایشی را به‌صورت دوره‌ای بررسی کنند، تجهیزات اطفای حریق مناسب در محل داشته باشند و مسیرهای خروج اضطراری را همواره باز و بدون مانع نگه دارند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد:علت دقیق حادثه در دست بررسی است.