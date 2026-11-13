به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده از وقوع انفجار ناشی از تجمع گاز در یک منزل مسکونی واقع در خیابان طلوع ۳ خبر داد و اظهار کرد: در پی این حادثه که در حدود ساعت ۵.۲۰ صبح امروز رخ داد، یک زن و مرد میانسال دچار سوختگی و مصدومیت شدند.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، نیروهای عملیاتی ایستگاه ۸ آتش‌نشانی به محل اعزام شده و اقدامات لازم را برای بررسی شرایط، ایمن‌سازی محل و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی انجام دادند.

فرخنده در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز، از شهروندان خواست به‌صورت دوره‌ای اتصالات، شیلنگ‌ها و تجهیزات گازرسانی را بررسی کرده و از استاندارد بودن وسایل گرمایشی اطمینان حاصل کنند.

وی با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، تأکید کرد: در صورت استشمام بوی گاز، شهروندان باید از روشن و خاموش کردن کلیدهای برق، استفاده از شعله و هرگونه اقدام ایجادکننده جرقه خودداری کرده، درها و پنجره‌ها را باز کنند، شیر اصلی گاز را ببندند، محل را ترک کرده و از بیرون ساختمان با امداد گاز و آتش‌نشانی تماس بگیرند.