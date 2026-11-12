سرآتشیار معین رضا فرخنده در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی واقع در خیابان وحید، خبر داد و اظهار کرد: این حادثه ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه اعلام شد. در پی این حادثه، نیروهای عملیاتی حریق و نجات ایستگاه‌های ۶ و ۸ به محل اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی مشهد افزود: در جریان این حادثه، ۶ نفر شامل پدر، مادر و سه فرزند در داخل ساختمان و یک نفر دیگر در طبقه همکف محبوس شده بودند که آتش‌نشانان با حضور به‌موقع در محل، عملیات اطفای حریق و نجات افراد گرفتار را انجام دادند.

وی ادامه داد: علت حادثه در دست بررسی است.