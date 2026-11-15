به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده صبح شنبه در دهمین جلسه کارگروه پسماند استان بوشهر با محوریت شهرستان کنگان اظهار کرد: مدیریت اصولی پسماند از الزامات حفظ سلامت عمومی و صیانت از محیط زیست است و با توجه به فعالیت‌های صنعتی گسترده و رشد جمعیت در کنگان، این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: ساماندهی چرخه مدیریت پسماند در این شهرستان باید با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود و همه دستگاه‌های مسئول در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

اجرای مصوبات کارگروه پسماند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به ضرورت هماهنگی بین‌بخشی تصریح کرد: بدون مشارکت فرمانداری، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخش خصوصی، برنامه‌های مدیریت پسماند به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

مرادزاده خاطرنشان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان، اجرای مصوبات کارگروه پسماند را با جدیت پیگیری و بر عملکرد دستگاه‌های مسئول نظارت خواهد کرد.

این نشست با حضور شاپور رجایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر و جمعی از مسئولان شهرستان کنگان برگزار شد.