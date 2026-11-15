به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اجتماعی سیاسی حوزه‌های علمیه در بیانیه‌ای خطاب به امیر سرتیپ کیومرث حیدری، جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، مواضع وی در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، پاسداری از خون شهدا و تأکید بر برخورد قاطع با عاملان جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را مورد تقدیر قرار داد.

در بیانیه دفتر اجتماعی حوزه های علمیه آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَقَاتِلُوهُمْ حَتّیٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَی الظَّالِمِینَ»(انفال۳۹)

فرمانده سرافراز ارتش اسلام امیر سرتیپ کیومرث حیدری حفظه الله تعالی

سلام علیکم

سخنان روشنگر و مواضع قاطع جنابعالی در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، پاسداشت خون مطهر شهدا و تأکید بر ضرورت پیگیری جدی و بدون مسامحه جنایات صورت‌گرفته و انتقام خون امام شهید، از سران جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی، شایسته تقدیر و سپاس است. این مواضع صریح و مسئولانه، جلوه‌ای از روحیه انقلابی، غیرت ملی و مسئولیت‌پذیری فرماندهان نیروهای مسلح در پاسخ به فرمان مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دام ظله العالی، مراجع عظام تقلید و مطالبه ملت ایران برای صیانت از انقلاب، تحقق عدالت، بازدارندگی پایدار و تامین امنیت کشور به شمار می‌آید.

ملت شریف، مؤمن و سرافراز ایران اسلامی همواره قدردان فرزندان غیور و فداکاری است که با تکیه بر ایمان، بصیرت، شجاعت و روحیه ایثار، پاسداری از امنیت، استقلال، عزت، تمامیت ارضی و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی را رسالت الهی و ملی خویش می‌دانند؛ همان مردانی که در روزهای دشوار، در میدان جهاد حماسه آفریدند و خود را سپر بلای ملت کردند و امنیت و آسایش خود را فدای آرامش مردم نمودند.

تأکید جنابعالی بر ضرورت مجازات عاملان و آمران جنایت ترور امام المسلمین حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه و دیگر هموطنان شهیدمان و جلوگیری از هرگونه فراموشی یا عادی‌سازی این جنایت، بار دیگر نشان داد که خون پاک شهدا، در حافظه تاریخی ملت ایران زنده و ماندگار است و مطالبه عدالت و انتقام خون شهدا از جنایتکاران کودک‌کش، حقی مسلم برای خانواده‌های معظم شهدا و خواسته‌ای برخاسته از وجدان عمومی ملت ایران است و ان شاالله این مواضع به زودی با عزم آزادی‌خواهان جهان از جمله نیروهای مسلح کشورمان، عملی شده و مردم جهان، به زودی شاهد به درک واصل شدن این موجودات خبیث انسان‌نما باشند.

دفتر اجتماعی سیاسی حوزه‌های علمیه، با عنایت به رسالت ذاتی خویش در صیانت از ارزش‌های دینی، آرمان‌های انقلاب اسلامی و ترویج گفتمان استکبارستیزی، از مواضع عزتمندانه و انقلابی شما و دیگر فرماندهان شجاع نیروهای مسلح اعلام حمایت می‌کند و تصریح می‌نماید ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز، دفاع از امنیت مردم، انتقام خون شهدا به عنوان تنها راه احیای بازدارندگی پایدار و پیگیری قاطعانه حقوق ملت، تکلیفی است که خدای متعال بر عهده همه مسئولان کشور قرار داده است.

بی‌تردید، اقتدار نیروهای مسلح، وحدت ملی، هوشیاری عمومی، صیانت از حریم عفت عمومی و پیوند مستحکم مردم با مدافعان امنیت و همچنین اهتمام به رفع مشکلات معیشتی مردم، سدّی مستحکم در برابر توطئه‌های دشمنان و ضامن استمرار عزت و استقلال کشور خواهد بود.